За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у грудні 2022 року та у січні 2023 на заводі "АвтоВАЗ" почали вкрай стрімко падати темпи виробництва машин. При цьому попит на нові Lada лише збільшився, що призвело до погіршення загальної ситуації на ринку.

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І хоча всі російські псевдоЗМІ наперебій розповідають про те, наскільки головний концерн російського автопрому збільшив свої продажі на початку року, збій виявився достатньо глобальним, а відчуватимуть його наслідки бажаючі обміняти сина на нову машину упродовж щонайменше кількох місяців. Або ж навіть набагато довше.

Виготовляти нові машини можуть лише одиницями

Наприкінці минулого року та на початку цього через зростання кількості загиблих в Україні російська влада збільшила виплати так званих "гробових" ледве не у геометричній прогресії.

Через це тисячі щасливих матерів та дружин рушили до автосалонів та почали викуповувати більше машин, ніж "АвтоВАЗ" здатен виробити.

Ба більше, як виявилося, після кількамісячного простою заводу після початку повномасштабної війни, збиральні цехи у Тольятті так і не змогли вийти на потрібний рівень виготовлення машин через нестачу комплектуючих. При цьому темпи виробництва постійно зменшувалися.

Через те, що російський автопром опинився у ситуації, коли дістати нові вузлові частини машин іноземного виготовлення стало вкрай важко, "АвтоВАЗу" навіть довелося відмовлятися від низки своїх моделей.

При цьому найпопулярніші машини типу Lada Vesta та Granta виходили з конвеєра лише завдяки чималим запасам запчастин на складах. Звісно, випуск деякої кількості автівок російським інженерам вдалося підтримувати за рахунок контрабандного ввезення деталей з-за кордону, однак повноцінно обійти санкції виробник виявився не здатним.

Саме через це у січні 2023 із дилерських центрів "АвтоВАЗу" повністю зникли деякі моделі машин. Наприклад, купити Lada Vesta у салоні наразі не здатна жодна з матерів загиблих окупантів. Однак і поміняти сина не на "Весту", а на "Гранту" чи іншу модель вдасться далеко не всім, адже найближчим часом постачання автівок дилерам може майже повністю зупинитися на невизначений час. Їх просто немає з чого збирати хоч у більш-менш товарній кількості, а станом на початок лютого здатність виготовляти "Лади" у Тольятті вимірюється ледве не одиницями, а навіть не десятками.

Виходячи з ситуації, за даними українських спецслужб, у російському уряді наказали керівництву концерну терміново вирішити проблему з поставками нових автівок на ринок та поставили дедлайн до кінця березня. Втім, ймовірність успіху на цьому фронті дорівнює можливостям крейсеру "Москва" на самооновлення. Адже "геніальні" російські інженери у черговий раз продемонстрували своє неймовірне вміння у кризовому менеджменті.

Розуміючи, що на постачання іноземних комплектуючих найближчими роками очікувати не можна аж ніяк, очільники "АвтоВАЗу" анонсували даунгрейд Lada ще у квітні 2022 року. Мовляв, можна перейти на використання старих розробок ще радянського автопрому та виготовлення машин без систем ABS, ESP та без подушок безпеки. Здавалося б, які можуть бути проблеми із виробництвом "голих" моделей із нульовою комплектацією?

Як виявилося, для цього потрібно не лише запустити виготовлення потрібних вузлових систем для авто, але й певним чином змінити їх конфігурацію. Але і це ще не все, бо для виробництва моделей без іноземних комплектуючих "АвтоВАЗу" потрібно перелаштували лінії збірки. Зрозуміло, що ніякої підготовки до таких змін ніхто не проводив.

То ж перед російськими спеціалістами постала "весела" задача: зробити низку змін на майже кожній стадії виготовлення машин менш ніж за два місяці. І це є абсолютно неможливим.

Крім того, найбільшого виробника російського брухту спіткала ще одна проблема – нестача фарби. Вже зараз "АвтоВАЗ" відмовився від випуску автівок будь-якого кольору, окрім чорного, білого та болотного. Однак і цих запасів надовго не вистачить.

Час перепрофільовуватись на виробництво трун

Оскільки ж майбутнє російського авторинку є вкрай туманним, а виготовлення машин так чи інакше стає проблемою для Кремля, цілком ймовірно, що підприємство через деякий час можуть або перепрофілювати, або ж повністю закрити. Про рентабельність утримання колишнього автогіганта не йдеться зовсім, а в умовах відсутності машин на ринку на перші місця виходять китайські виробники. Які здатні не лише замістити "голі" "Лади, але й запропонувати вдовам більш якісну та навіть більш дешеву продукцію у потрібній кількості.

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Тому після того, як в "АвтоВАЗі" провалять дедлайни та не зможуть забезпечити попит родичів загиблих військових, підприємство очікують шалені скорочення. Або ж перепрофілювання на виготовлення товару, який набагато простіше виробляти. Наприклад, трун. Можлива навіть колаборація "АвтоВАЗу" із колишнім заводом Ford, на якому віднедавна почали переробку деревини.

До речі, це підприємство з американськими інвестиціями російські фахівці обіцяли перезапустити протягом всього 2022 року. Однак із цілком зрозумілих причин цього ніхто так і не зробив. То ж із "АвтоВАЗом", скоріш за все, станеться приблизно те ж саме.