Санкції Заходу вплинули на доходи країни-агресорки. Вони суттєво скоротилися, а дефіцит у 3 трильйони рублів показав, що у бюджеті Росії велика діра. Ще 5 грудня минулого року проти Росії застосували ембарго на морські перевезення нафти. Тепер під обмеження потрапили ще й нафтопродукти. Однак агресорка і далі шукає інші шляхи для продажу своєї нафти.

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Як ембарго вплине на Росію

Відтак російські нафтові танкери можуть користуватися послугами логістичних і страхових компаній Заходу, лише якщо їхні вантажі з нафтою коштують нижче 60 доларів за барель. Такі жорсткі заходи блокують близько 75% всього нафтового експорту країни-агресорки.

Уже зараз Кремль втрачає 172 мільйонів доларів щодня завдяки ліміту цін на нафту. А після 5 лютого недоотримуватиме по 280 мільйонів доларів щодня. Такі розрахунки оприлюднив Гельсінський центр досліджень енергетики та чистого повітря.

Крім того, за прогнозами аналітиків з KSE, через такі санкції у 2023 році реальний ВВП Росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка країни-агресорки буде меншою на 15% порівняно зі сценарієм без війни та санкцій.

Діра в російському бюджеті

У коментарі 24 Каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, розповідає, що видобуток газу, нафти та нафтопродуктів приносив країні-агресорці 40–45% прибутків. Відповідно, через санкції у 2022 році російський бюджет закрили із дефіцитом у 3,9 трильйона рублів, а на цей рік прогнозовано дефіцит становитиме 3 трильйони рублів.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Проте, за нашими оцінками, буде ще 2 трильйони рублів недонадходження у бюджет через падіння ціни на нафту, яке відбулося у грудні. Плюс додатково ще 1 трильйон через втрату величезного ринку нафтопродуктів. Отже, у загальному виходить, що у 2023 році Росії не вистачатиме приблизно 6 трильйонів рублів.

Експерт наголосив, що у росіян ще є спеціальний фонд, куди надходили гроші з продажу нафти та газу. Він становить близько 10 трильйонів рублів. Проте коштів з нього однаково не вистачатиме, бо він вже суттєво тане.

Важливо, що кожен мінус 1 трильйон у бюджеті Росії – це зменшення її можливостей. Такий хід подій зменшить спроможність закупляти та виробляти високоточну зброю для ведення війни, чи, до прикладу, збільшувати кількість мобілізованих.

За словами високопоставленого чиновника Міністерства фінансів США, передає Reuters, Росія бореться з різкою інфляцією, скороченням експорту і дефіцитом.

У Bloomberg пишуть, що дефіцит федерального бюджету Росії збільшився і становив у грудні 2022 року рекордні 56 мільярдів доларів. При тому, що протягом 2021 року бюджет агресорки переважно був профіцитним.

Як Росія пробує обійти санкції

За даними The Economist, Росія намагається обходити усі заборони Заходу щодо продажу нафти. Відтак на ринку з'являються "таємничі новачки", які продають російську нафту.

Китай та Індія після 5 грудня купують більшу частину російських барелів. У компанії Kayrros зауважують, що резервуари країн менші, ніж на дві третини. А отже більшу частину того, що вони купують в Росії, вони можуть переробляти та перепродувати, а не зберігати.

Крім того, такі країни, як Оман та Об'єднані Арабські Емірати, імпортували за 10 місяців 2022 року більше російської нафти, ніж за 3 попередні роки. За даними виданням, вони, найімовірніше, змішують нафту, а потім перепродують її в Європу.

Гетман зазначає, що під час ухвалення санкцій передбачалося, що Росія намагатиметься ухилитися від них.

Умовно, мова йшла і про "чорний" флот без розпізнавальних сигналів, який закупила Росія, й також махінації, коли сплачуються гроші окремо за російську нафту, і додатково доплачується 10–20 доларів за якісь послуги. Також сюди входить схема змішування нафти,

– каже співрозмовник.

Головною метою санкцій, які обмежують ціна на нафту та нафтопродукти, – не спричинити шаленого дефіциту. Тобто Заходу важливо було зберегти ціни на еталонну марку Brent, а відповідно на російську нафту Urals обмежити. Це вдалося досягти.

Ціни на нафту у світі після 5 грудня;

Ціна на Brent не тільки не зросла, вона ще й знижується. За даними "Мінфіну, станом на 3 лютого вартість складає 82,43 долара. Російська ж марка Urals на західному узбережжі торгується по 45–47 доларів за барель, а на східному, де їй вдається обходити санкції, – по 65–67 доларів.

Схеми, до яких вдається Росія, майже не дають ефекту, адже Urals не дотягує до Brent. Різниця на західному узбережжі становить 40 доларів, на східному – 25 доларів. Це ті втрати, яка світова спільнота змусила агресорку понести за вторгнення в Україну,

– додає Олег Гетман.

Зверніть увагу Цей рік є вирішальним для російської економіки, – KSE

Чого боїться Європа

Як пише The New York Times, заборона щодо нафтопродуктів може напружити енергетичні ринки. Припинення поставок російського палива створює ризики для автомобілістів і далекобійників у Європі.

Є побоювання, що заборона на нафтопродукти, такі, як дизельне пальне, може бути не такою гладкою. Ціни на європейські ф'ючерси на дизель вже зростають.

Торік Росія постачала близько половини дизельного пального в Європу – це близько 700 000 барелів щодня. Ці обсяги буде важко замінити.

Від того, що зараз європейський та український ринки пов'язані, подорожчання може відбутися й для українців. Геннадій Рябцев, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, каже, що внаслідок ембарго може виникнути нестача ресурсу на спотовому ринку.

Річ у тому, що всі українські трейдери здійснюють саме спотові закупівлі на ринку зі дня на день. Наразі в жодного українського трейдера немає довгострокового контракту,

– додає він.

Найбільший дефіцит на спотовому ринку може стосуватися дизельного пального, адже після ембарго зникне значна частина загальної кількості продукту.