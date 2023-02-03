Чого чекати від курсу в лютому

Вже декілька місяців долар тримається ціни, а коливання відбуваються у межах норми. За словами банкірів, курс долара на рівні 40,5 гривні може стати новим орієнтиром для готівкового ринку та певною психологічною позначкою.

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Як розповідає банкірка Анна Золотько, збалансованість готівкового сегмента не дозволяє котируванням суттєво посунутись від нього. А валютний експерт Юрій Крохмаль зазначає, що факторами, які забезпечують стабільність курсу, є достатня кількість готівки в касах банків та обмінниках, а також можливість купити валюту на міжбанківському ринку.

Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "БАНК АВАНГАРД" У першу чергу національну валюту підтримує налагоджений експорт, що стимулює приток валюти до країни, та міжнародна підтримка. Іншим важливим фактором, що сприяє стабільності готівкового ринку, є політика Нацбанку, що підтримує фіксований курс гривні на рівні 36,6 гривні за долар.

Весною очікуймо зміни на ринку нерухомості

У лютому, за прогнозами експерта, не варто очікувати змін щодо цінової політики. Але наприкінці березня – на початку квітня все може змінитися.

Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Можливі зміни почнуться наприкінці березня – початку квітня. В певних сегментах житлової нерухомості на вторинному ринку ціни можуть несуттєво зрости.

Первинний ринок;

Він буде відновлюватися поступово, адже ризиків на цьому ринку більше. Тому покупець буде перебувати в більшому очікуванні.

Вторинний ринок;

Зараз на вторинному ринку кількість пропозицій помітно знизилась. Тому не виключаємо, що спостерігатиметься дефіцит пропозиції.

Попит;

Січень традиційно місяць відпочинку, а отже більшість планів щодо купівлі переносять на лютий. Та тут треба врахувати можливі зміни на фронті, тому усе може зачекати до березня – квітня.

Ціни на пальне

Нагадуємо, що вже з 5 лютого наберуть чинності санкції Заходу щодо російських нафтопродуктів. З 5 грудня 2022 року такі санкції ввели на сиру нафту країни-агресорки.

За словами експерта, санкції у лютому можуть повпливати на ціни на пальне. Адже припинення постачання до Європи нафтопродуктів спричинить сильнішу конкуренцію при закупівлях.

Цікаво, що перед запровадженням наступного етапу ембарго пальне починає дешевшати.

У коментарі Геннадій Рябцев, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, попереджає про можливий дефіцит пального на ринку.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Внаслідок ембарго може виникнути нестача ресурсу на спотовому ринку. Річ у тому, що всі українські трейдери здійснюють саме спотові закупівлі на ринку зі дня на день. Наразі в жодного українського трейдера немає довгострокового контракту.

Найбільший дефіцит на спотовому ринку може стосуватися дизельного пального, адже після ембарго зникне значна частина загальної кількості продукту.

Лише за рік в Україні бензин та дизпальне здорожчало на майже 20 гривень:

Автогаз подорожчав на 5,28 гривні за літр (24,15 гривні проти 29,43 гривні відповідно).

Дизельне пальне – 18,59 гривні за літр (36,54 гривні проти 55,13 гривні).

Бензин А-92 – 18,09 гривні за літр (32,94 гривні проти 51,03 гривні відповідно).

Зверніть увагу Цей рік є вирішальним для російської економіки, – KSE

Що буде з продуктами у лютому

Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснює, що попри перебої зі світлом, більшість цін поки залишаються на тому рівні, що й були. Однак ціни на томати, моркву та цибулю вже починають зростати.

Тобто якщо порівняти ціни за Держстатом у грудні 2021 року та грудні 2022 року, то, наприклад, цибуля ріпчаста коштувала 12,90 гривні, а за рік зросла до 30,60 гривні. Майже у два рази виросла ціна. Також через дощову осінь якість цибулі була не в належному стані,

– розповідає експерт.

Зверніть увагу, що ціни зможуть різко зрости у лютому лише у тому випадку, якщо в Україні повністю зникне якийсь вид продуктів. А це навряд чи станеться. Разом з тим є ймовірність, що ціни на овочі, якщо виникнуть проблеми з імпортом цього виду товару, можуть піти вгору.

Якщо початок та загалом березень буде теплим, то багато видів продуктів можуть змінитись в ціні, або стабілізуватись, як, наприклад овочі, оскільки впливатиме сезонний чинник. А за оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця лютого 2023 року очікується зростання цін на овочеві до 5–7 %.

Молочна продукція;

У лютому молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому до 5 %, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6 % – до 40 гривень за 1 000 грамів.

Хліб;

Хліб в Україні здорожчає щонайменше на 5–7 %. Все через зростання вартості електроенергії для промислових виробників, також збільшенням вартості продуктів, необхідних для виробництва хліба, внаслідок використання генераторів.

Фрукти;

Ціни на плодові до кінця цього місяця можуть зрости до 7–10%. Про це кажуть науковці Інституту аграрної економіки.

М'ясо;

Є ймовірність, що у лютому збережеться тенденція коливання споживчих цін на м’ясо. А отже ціни на свинину та м’ясо птиці збільшаться до 3 %.