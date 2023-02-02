За прогнозами KSE щодо стану російської економіки, у 2023 році реальний ВВП Росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка країни-агресорки буде меншою на 15% порівняно зі сценарієм без війни та санкцій. Крім того, через обмеження Заходу, доходи за нафту та газ суттєво скоротяться.

До теми "Санкційні аномалії": що відбувається з експортом та імпортом в Росію

Як вплинули санкції на країну-агресорку

Європа знижує свою залежність від російського газу. Відтак, ціни на енергоносії стабілізуються, а обсяги експорту та видобутку вуглеводів знижується.

До слова, обмеження на експорт нафти, нафтопродуктів та природного газу, впливають на бюджет Росії досить негативно. У 2023 році доходи країни різко впадуть.

Через це Кремлю буде все складніше фінансувати війну в Україні. Дефіцит бюджету вже зріс: у 2023 році на 6,5%, а у 2024 році – на 6,1%. Центральний банк Росії вже очікує, що це вплине на стабільність рубля, адже країні буде важко одночасно розв’язати проблеми монетарної та фінансової стабільності.

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Важкі часи для російської економіки

Російська економіка давно вже бореться із низьким зростанням продуктивності. Тому зараз ця проблема буде тільки зростати.

Росія відрізана від важливих фінансових ринків,

багато іноземних компаній припинили свою діяльність,

капітальні витрати витісняються витратами, пов’язаними з війною,

еміграція висококваліфікованих працівників обтяжуватиме потенційне зростання в майбутньому.

Цікаво, що фахівці радять союзникам України знову ввести санкції щодо Росії. Оскільки економіка країни наближається до переломного моменту в першій половині цього року, а отже додатковий тиск допоможе припинити війну.