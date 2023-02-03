Чего ждать от курса в феврале

Уже несколько месяцев доллар держится цены, а колебания происходят в пределах нормы. По словам банкиров, курс доллара на уровне 40,5 гривны может стать новым ориентиром для наличного рынка и определенной психологической отметкой.

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Как рассказывает банкир Анна Золотько, сбалансированность наличного сегмента не позволяет котировкам существенно отодвинуться от него. А валютный эксперт Юрий Крохмаль отмечает, что факторами, обеспечивающими стабильность курса, является достаточное количество наличных денег в кассах банков и обменниках, а также возможность купить валюту на межбанковском рынке.

Юрий Крохмаль Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД" В первую очередь, национальную валюту поддерживает налаженный экспорт, стимулирующий приток валюты в страну, и международная поддержка. Другим важным фактором, способствующим стабильности наличного рынка, является политика Нацбанка, поддерживающая фиксированный курс гривны на уровне 36,6 гривны за доллар.

Весной ожидаем изменения на рынке недвижимости

В феврале, по прогнозам эксперта, не стоит ожидать изменений ценовой политики. Но в конце марта – начале апреля все может измениться.

Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Возможные изменения начнутся в конце марта – начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут незначительно вырасти.

Первичный рынок;

Он будет восстанавливаться постепенно, рисков ведь на этом рынке больше. Поэтому покупатель будет находиться в большем ожидании.

Вторичный рынок;

Сейчас на вторичном рынке количество предложений заметно снизилось. Поэтому не исключаем, что будет наблюдаться дефицит предложения.

Спрос;

Январь традиционно месяц отдыха, а значит, большинство планов по покупке переносят на февраль. Но здесь нужно учесть возможные изменения на фронте, поэтому все может подождать до марта – апреля.

Цены на горючее

Напоминаем, что уже с 5 февраля вступят в силу санкции Запада в отношении российских нефтепродуктов. С 5 декабря 2022 г. такие санкции ввели на сырую нефть страны-агрессора.

По словам эксперта, санкции в феврале могут повлиять на цены на топливо. Ведь прекращение поставок в Европу нефтепродуктов приведет к более сильной конкуренции при закупках.

Интересно, что перед введением следующего этапа эмбарго горючее начинает дешеветь.

В комментарии Геннадий Рябцев, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, предупреждает о возможном дефиците топлива на рынке.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований В результате эмбарго может возникнуть нехватка ресурса на спотовом рынке. Дело в том, что все украинские трейдеры совершают именно спотовые закупки на рынке со дня на день. Пока ни у одного украинского трейдера нет долгосрочного контракта.

Наибольший дефицит на спотовом рынке может относиться к дизельному топливу, ведь после эмбарго исчезнет значительная часть общего количества продукта.

Только за год в Украине бензин и дизтопливо подорожали почти на 20 гривен:

Автогаз подорожал на 5,28 гривны за литр (24,15 гривны против 29,43 гривны соответственно).

Дизельное топливо – 18,59 гривны за литр (36,54 гривны против 55,13 гривны).

Бензин А-92 – 18,09 гривны за литр (32,94 гривны против 51,03 гривны соответственно).

Обратите внимание Этот год является решающим для российской экономики, – KSE

Что будет с продуктами в феврале

Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет, что, несмотря на перебои со светом, большинство цен пока остаются на том уровне, что и были. Однако цены на помидоры, морковь и лук уже начинают расти.

То есть если сравнить цены по Госстату в декабре 2021 года и декабре 2022 года, то, например, репчатый лук стоил 12,90 гривны, а за год вырос до 30,60 гривны. Почти вдвое выросла цена. Также из-за дождливой осени качество лука было не в надлежащем состоянии,

– рассказывает эксперт.

Обратите внимание, что цены смогут резко вырасти в феврале только в том случае, если в Украине полностью исчезнет какой-то вид продуктов. А это вряд ли произойдет. Вместе с тем, есть вероятность, что цены на овощи, если возникнут проблемы с импортом этого вида товара, могут пойти вверх.

Если начало и в целом март будет теплым, то многие виды продуктов могут измениться в цене, или стабилизироваться, как, например, овощи, поскольку будет влиять сезонный фактор. А по оценкам ученых Института аграрной экономики, к концу февраля 2023 года ожидается рост цен на овощные до 5–7%.

Молочная продукция;

В феврале молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%, в частности, на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за 1000 граммов.

Хлеб;

Хлеб в Украине подорожает по меньшей мере на 5–7%. Все из-за роста стоимости электроэнергии для промышленных производителей, а также увеличения стоимости товаров, нужных для производства хлеба вследствие использования генераторов.

Фрукты;

Цены на плодовые к концу этого месяца могут вырасти до 7–10%. Об этом говорят ученые Института аграрной экономики.

Мясо;

Есть возможность, что в феврале сохранится тенденция колебания потребительских цен на мясо. А значит, цены на свинину и мясо птицы увеличатся до 3%.