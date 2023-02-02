Напомним, что еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при всей сложности тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений. Расти они не будут до конца отопительного сезона.
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Тарифы на воду: горячая и холодная
Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в январе и июле 2023 года должна была изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако это постановление отменили, поэтому пока останутся на том же уровне, что и были в 2022 году.
Похожая ситуация с тарифами на горячую воду, которые правительство зафиксировало до окончания войны.
Что следует делать для уменьшения платежки за воду
Несмотря на зафиксированные тарифы, финансовые возможности украинцев из-за войны существенно ухудшились. Поэтому экономить приходится чаще. Вот несколько советов:
- Если ваша стиральная машина не полностью загружена, она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.
- Интересно, что протекающий унитаз может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому рекомендуем проверять на исправность всю сантехнику.
- Экономная сантехника, как унитаз с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.
- Попытайтесь принимать душ быстрее. Таким образом, за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.
- Если чистите зубы или моете посуду, не оставляйте кран открытым. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.
- Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже обычного крана. А при этом потратится воды в разы меньше.
Как сэкономить на воде / Инфографика 24 Канала
Ситуация с газом также не изменится
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину тарифы для населения, которые должны были изменить еще в конце весны 2022 года, оставили без изменений.
Какие тарифы действуют сейчас:
- "Фиксированный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический;
- "Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;
- "Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;
- "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;
- "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны.
Большую часть украинцев перевели на тариф НАК "Нафтогаз". Он играет роль поставщика последней надежды (ППН). Также приходится платить еще и за распределение газа.
Тарифы на распределение газа / Инфографика 24 Канала
Как меньше платить за тепло
В комментарии Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", советует владельцам квартир с индивидуальным отоплением подстроиться под графики отключений электроэнергии и так экономить.
К примеру, включать котел хотя бы на час, когда дают свет. А потом котел можно поставить на экорежим. Однако в квартирах с централизованным отоплением такие маневры невозможны.
- Плотнее одевайтесь и экономьте собственное тепло.
- Отапливайте кухню, готовя на газовой плите. Необязательно использовать для этого батарею.
- В спальне кровать можно прогревать грелками или бутылками с горячей водой, положив их под одеяло.
- Утеплите дом, прежде всего окна и двери.
- Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, и, соответственно, снизит платежки.
- С помощью терморегулятора можно регулировать подачу теплоносителя в батарею.
Как уменьшить платежку за газ / Инфографика 24 Канала
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Электроэнергия в 2023 году
Несмотря на то, что Кабмин принял постановление, фиксирующее тарифы на свет, по крайней мере, до конца марта, в платежках украинцев могут появляться немаленькие суммы. Это все из-за чрезмерного потребления электроэнергии, когда его подают.
По словам Олега Попенко, эксперта по жилищно-коммунальным услугам, люди в момент, когда свет подают, массово включают все приборы и параллельно заряжают все гаджеты.
Выходит так, что фактически есть отключение у бытовых потребителей и по факту они как бы во время отключений не потребляют электроэнергию, но получается так, что как раз в тот момент, когда населению подают электроэнергию и они включают все приборы, то они больше потребляют,
– добавляет эксперт.
Какие тарифы на свет действуют в Украине:
- для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.
Что нужно делать, чтобы потреблять меньше света
Больше всего потребляет электроэнергии в доме электроплита, а также фен, утюг и электрочайник. Даже стиральная машина "ест" меньше. Поэтому пользуйтесь такими энергоемкими приборами не в пиковые часы.
- Пересмотрите свои привычки;
К примеру, выключайте дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт.
- Используйте технику с экорежимом;
Такой режим действительно экономит деньги вашей семьи. Привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.
- Начните экономить в форме игры или квеста;
Задайте себе цель потреблять в следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.
- Купите LED лампы;
Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. За эту дополнительную энергию на нагрев мы переплачиваем.
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала