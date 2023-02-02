Напомним, что еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при всей сложности тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений. Расти они не будут до конца отопительного сезона.

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Тарифы на воду: горячая и холодная

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в январе и июле 2023 года должна была изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако это постановление отменили, поэтому пока останутся на том же уровне, что и были в 2022 году.

Похожая ситуация с тарифами на горячую воду, которые правительство зафиксировало до окончания войны.

Что следует делать для уменьшения платежки за воду

Несмотря на зафиксированные тарифы, финансовые возможности украинцев из-за войны существенно ухудшились. Поэтому экономить приходится чаще. Вот несколько советов:

Если ваша стиральная машина не полностью загружена, она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.

Интересно, что протекающий унитаз может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому рекомендуем проверять на исправность всю сантехнику.

Экономная сантехника, как унитаз с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.

Попытайтесь принимать душ быстрее. Таким образом, за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.

Если чистите зубы или моете посуду, не оставляйте кран открытым. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.

Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже обычного крана. А при этом потратится воды в разы меньше.

Как сэкономить на воде / Инфографика 24 Канала

Ситуация с газом также не изменится

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину тарифы для населения, которые должны были изменить еще в конце весны 2022 года, оставили без изменений.

Важно, в Украине действуют два тарифа на газ – годовой и месячный. Всех потребителей автоматически перевели на еще не менявшийся годовой тариф. А вот месячное предложение, как и раньше, меняется.

Какие тарифы действуют сейчас:

"Фиксированный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический;

"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны.

Большую часть украинцев перевели на тариф НАК "Нафтогаз". Он играет роль поставщика последней надежды (ППН). Также приходится платить еще и за распределение газа.

Тарифы на распределение газа / Инфографика 24 Канала

Как меньше платить за тепло

В комментарии Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", советует владельцам квартир с индивидуальным отоплением подстроиться под графики отключений электроэнергии и так экономить.

К примеру, включать котел хотя бы на час, когда дают свет. А потом котел можно поставить на экорежим. Однако в квартирах с централизованным отоплением такие маневры невозможны.

Плотнее одевайтесь и экономьте собственное тепло.

Отапливайте кухню, готовя на газовой плите. Необязательно использовать для этого батарею.

В спальне кровать можно прогревать грелками или бутылками с горячей водой, положив их под одеяло.

Утеплите дом, прежде всего окна и двери.

Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, и, соответственно, снизит платежки.

С помощью терморегулятора можно регулировать подачу теплоносителя в батарею.

Как уменьшить платежку за газ / Инфографика 24 Канала

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Электроэнергия в 2023 году

Несмотря на то, что Кабмин принял постановление, фиксирующее тарифы на свет, по крайней мере, до конца марта, в платежках украинцев могут появляться немаленькие суммы. Это все из-за чрезмерного потребления электроэнергии, когда его подают.

По словам Олега Попенко, эксперта по жилищно-коммунальным услугам, люди в момент, когда свет подают, массово включают все приборы и параллельно заряжают все гаджеты.

Выходит так, что фактически есть отключение у бытовых потребителей и по факту они как бы во время отключений не потребляют электроэнергию, но получается так, что как раз в тот момент, когда населению подают электроэнергию и они включают все приборы, то они больше потребляют,

– добавляет эксперт.

Какие тарифы на свет действуют в Украине:

для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.

Что нужно делать, чтобы потреблять меньше света

Больше всего потребляет электроэнергии в доме электроплита, а также фен, утюг и электрочайник. Даже стиральная машина "ест" меньше. Поэтому пользуйтесь такими энергоемкими приборами не в пиковые часы.

Пересмотрите свои привычки;

К примеру, выключайте дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт.

Используйте технику с экорежимом;

Такой режим действительно экономит деньги вашей семьи. Привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.

Начните экономить в форме игры или квеста;

Задайте себе цель потреблять в следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.

Купите LED лампы;

Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. За эту дополнительную энергию на нагрев мы переплачиваем.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала