В частности, на этом заседании обсудили ряд тем, среди которых социальная политика государства. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Изменятся ли тарифы

Премьер-министр сообщил, что при всей сложности ситуации тарифы останутся без изменений. Расти они не будут до конца отопительного сезона. Вместе с тем в Кабмине заявили, что и субсидии будут выплачиваться в полном объеме.

Предусмотрено на это (субсидии – 24 канал) 37 миллиардов гривен,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Более того, в Украине ввели ряд дополнительных программ, в частности для внутренне перемещенных лиц. Они уже действуют, и уже 2 миллиона 200 тысяч человек получают эту помощь сейчас. Так, за последний месяц им будет выплачено 5,6 миллиарда гривен.

"В целом с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 миллиарда гривен соответствующих выплат", – подчеркнул Шмыгаль.

Помощь украинцам от государства

В целом же по состоянию на сегодняшний день около 20 миллионов украинцев получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами.

При всей сложности ситуации мы не задерживали пенсии и эти социальные выплаты ни разу. Более того, пенсии были проиндексированы. С марта по октябрь выплачены пенсии на сумму 387 миллиардов гривен,

– отметил премьер-министр.

Также государство обеспечивает экономическую поддержку почти 6 миллионов граждан через различные социальные пособия и выплаты. Речь идет о:

многодетных семьях,

малообеспеченных семьях,

одиноких матерях,

людях с инвалидностью.

По словам Дениса Шмыгаля, за 10 месяцев им уже выплатили более 137 миллиардов гривен разных пособий, а в этом месяце социальных выплат будет осуществлено на 13,8 миллиарда гривен.

Тарифы для предприятий