Зокрема на цьому засіданні обговорили низку тем, серед яких соціальна політика держави. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Чи зміняться тарифи

Прем'єр-міністр повідомив, що попри всю складність ситуації наразі тарифи залишаться без змін. Зростати вони не будуть до кінця опалювального сезону. Разом з тим у Кабміні заявили, що й субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі.

Передбачено на це (субсидії – 24 канал) 37 мільярдів гривень,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Ба більше, в Україні запровадили низку додаткових програм, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Вони уже діють, та уже 2 мільйони 200 тисяч людей отримують цю допомогу зараз. Так, за останній місяць їм буде виплачено 5,6 мільярда гривень.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 мільярда гривень відповідних виплат", – підкреслив Шмигаль.

Допомога українцям від держави

Загалом же станом на зараз близько 20 мільйонів українців отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами.

Попри всю складність ситуації, ми не затримували пенсії та ці соціальні виплати жодного разу. Ба більше, пенсії були проіндексовані. З березня по жовтень виплачено пенсій на суму 387 мільярдів гривень,

– зазначив прем'єр-міністр.

Також держава забезпечує економічну підтримку майже 6 мільйонів громадян через різні соціальні допомоги та виплати. Мовиться про:

багатодітні родини,

малозабезпечені родини,

одиноких матерів,

людей з інвалідністю.

За словами Дениса Шмигаля за 10 місяців їм уже виплатили понад 137 мільярди гривень різних допомог, а цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 мільярда гривень.

Тарифи для підприємств