Тариф найбільшого газопостачальника "Нафтогазу" складає 7,99 гривні за кубометр газу, а його клієнтами є 12,3 мільйона домогосподарств. Тарифи деяких газопостачальників є нижчими.

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Найдешевші тарифи пропонують газопостачальники "Еру людям", "Енерджі Трейд Груп" та "Агросинтез трейдинг" – по 7,70 та 7,80 гривні відповідно.

Як змінити газопостачальника?

Якщо ви хочете заощадити на платіжках за комунальні послуги, можете спробувати переукласти угоду на постачання газу за більш вигідними умовами. Перевірити всі пропозиції, що актуальні на сьогодні можна на сайті "Газотека".

Далі потрібно виконати декілька простих кроків:

Зібрати необхідні документи та подати заяву-приєднання;

Отримати повідомлення від нового постачальника про приєднання або відмову протягом 21 дня від подання заяви;

Отримати остаточний рахунок від попереднього постачальника і сплатити його протягом десяти днів з моменту отримання. Споживачу навіть не потрібно контактувати зі старим постачальником та отримувати довідку про відсутність боргу. Угода про постачання газу із попередньою газовою компанією розривається автоматично з моменту укладання нової угоди.

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