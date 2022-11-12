Для того, щоб зрозуміти, чи можете ви отримати субсидію, можна скористатися спеціальною формулою. Вона також визначає об'єм отримуваних коштів.

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Як визначається розмір субсидії

Розмір субсидії визначається різницею між соціальним нормативами плати за комунальні послуги та обов'язковим платежем. Останній розраховується за таким алгоритмом:

середньомісячний сукупний дохід домогосподарства ділиться на кількість членів сім'ї;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 року складав 2393 гривні)

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 0,15 – таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу;

після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: попередня цифра множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Від соціальної норми комунальних платежів (2335,90 гривні) віднімається обов'язковий платіж

Якщо за вашими розрахунками виходить додатне число, це і буде розмір субсидії

Як отримати призначення субсидії

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. Наразі документи приймає Мінсоцполітики, а з 1 грудня заяви розглядатиме Пенсійний фонд.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

Варто зазначити, що якщо домогосподарство одержувало субсидію і впродовж року нічого не змінилося, то знову звертатися до уповноважених органів не потрібно. Виплату перепризначать автоматично.

Скільки українців отримують субсидії

На сьогодні 2,4 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії. За їх оформленням щотижня додатково звертається в середньому 15 – 20 тисяч домогосподарств. Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка – це нормальна практика, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

Якщо ви не впевнені, чи оформлена субсидія на ваше домогосподарство, це можна перевірити тут.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з грудня прожитковий мінімум в Україні зросте до 2589 гривень. Разом з ним підвищаться і пенсії українців.