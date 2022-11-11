Якою буде пенсія у грудні

У грудні прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні зросте до 2 093 гривень. Оскільки мінімальна пенсія прив'язана до цього показника, то вона також підвищиться.

Читайте також Долар знову трохи зріс: де найвигідніше купляти валюту

Мінімальна пенсія становитиме 2 093 гривні;

Максимальна – 20 930 гривень.

Пенсійні надбавки отримають й такі категорій населення:

пенсії за особливі заслуги перед Україною,

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій,

підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань,

державна адресна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавку, на утриманців "військовим" пенсіонерам,

мінімальні пенсійні виплати шахтарям.

Індексація соціальних виплат з 1 грудня

Зміняться не лише пенсії, але й розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомога по безробіттю тощо:

Виплати на дітей (до 6 років) – 2 272 гривень.

Виплати на дітей (до 18 років) – 2 833 гривень.

Виплати працездатним особам – 2 684 гривень.

По втраті працездатності – 2 093 гривень.

Що буде з пенсіями у 2023 році

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.

Читайте також Інфляція в Україні пришвидшилася: які продукти подорожчали найбільше

Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це досить мало, однак саме стільки держава наразі може собі дозволити.