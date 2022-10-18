Пенсії до кінця 2022 року

Індексація з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні відбулась планова індексація пенсій, розмір підвищення залежав від віку та страхового стажу. Непрацюючим пенсіонерам, яким понад 65 років підвищили мінімальні виплати до 2 680 гривень, однак за умови, що вони мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок.

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Від 70 до 75 років додали по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації.

додали по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації. Від 75 років до 80 років додали до пенсії 456 гривень.

додали до пенсії 456 гривень. Кому більше ніж 80 років збільшили щомісячну компенсаційну доплату до 579 гривень.

Для тих, хто мав менше ніж 30 та 35 років страхового стажу пенсії з 1 жовтня змінились наступним чином:

для пенсіонерів понад 70 років, які мають менш ніж 35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно), мінімальна пенсія склала не менше, ніж 3 тисячі гривень;

для тих, кому понад 80 років та, хто маж страховий стаж 25 та 20 років (для чоловіків та жінок відповідно) – не меншим за 2,5 тисячі гривень.

Довідка:

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Як перевірити онлайн чи проіндексували пенсію

Для того, що перевірити чи вам проіндексували пенсію потрібно спершу зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ, перейшовши за посиланням.

Щоб авторизуватись на сайті потрібний кваліфікований підпис чи інтернет-банкінг.

Далі необхідно перейти в розділ "Моя пенсія", який знаходиться у меню зліва.

На цій сторінці буде відображатися вся інформація про пенсійну виплату та її перерахунок.

Нагадаємо! За останній квартал середня пенсія в Україні зросла на 321,75 гривні або на 7,3% до 4 759,2 гривні, згідно з даними Пенсійного фонду. З початку року – на 767,67 гривні, або на 19,2%. При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

Мінімалка з 1 грудня зросте

З 1 грудня 2022 року зросте прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2 093 гривень. Відповідно мінімальна пенсія цьогоріч підвищиться теж, оскільки прив'язана до цього показника й становитиме 2 093 гривні.

До слова, у наступному році пенсія залишиться на рівні грудневої, адже бюджетом-2023 не передбачене підвищення прожиткового мінімуму.

До теми Прожитковий мінімум у 2023 році: як зміняться пенсії та інші соцвиплати

Індексація пенсій у 2023 році

Попри те, що у бюджеті на наступний рік не закладене зростання прожиткового мінімуму, у Мінсоцполітиці обіцяють проіндексувати пенсії. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.

Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це, звичайно, дуже мало, однак саме стільки наша держава наразі може собі дозволити.

Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення,

– додав заступник міністра.

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