Пенсии к концу 2022 года

Индексация с 1 октября

С 1 октября в Украине прошла плановая индексация пенсий, размер повышения зависел от возраста и страхового стажа. Неработающим пенсионерам, которым более 65 лет повысили минимальные выплаты до 2 680 гривен, однако при условии, что они имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

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От 70 до 75 лет прибавили по 300 гривен к их пенсии в виде ежемесячной компенсации.

прибавили по 300 гривен к их пенсии в виде ежемесячной компенсации. От 75 лет до 80 лет прибавили к пенсии 456 гривен.

прибавили к пенсии 456 гривен. Кому более 80 лет увеличили ежемесячную компенсационную доплату до 579 гривен.

Для тех, кто имел менее 30 и 35 лет страхового стажа пенсии с 1 октября изменились следующим образом:

для пенсионеров более 70 лет, имеющих менее 35 и 30 лет стажа (для мужчин и женщин соответственно), минимальная пенсия составила не менее 3 тысяч гривен;

для тех, кому более 80 лет и, кто имеет страховой стаж 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соответственно) – не менее 2,5 тысячи гривен.

Справка:

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Как проверить онлайн или проиндексировали пенсию

Для того, что проверить проиндексировали ли вам пенсию нужно сначала зайти в личный кабинет на портале ПФУ, перейдя по ссылке.

Чтобы авторизоваться на сайте, нужна квалифицированная подпись или интернет-банкинг.

Далее необходимо перейти в раздел "Моя пенсия" в меню слева.

На этой странице будет отображаться вся информация о пенсионной выплате и ее перерасчете.

Напомним! За последний квартал средняя пенсия в Украине выросла на 321,75 гривны или на 7,3% до 4 759,2 гривны, согласно данным Пенсионного фонда. С начала года – на 767,67 гривны или на 19,2%. При этом официальный уровень инфляции составил 21,8%.

Минималка с 1 декабря вырастет

С 1 декабря 2022 года вырастет прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2 093 гривен. Соответственно, минимальная пенсия в этом году повысится тоже, поскольку привязана к этому показателю и составит 2 093 гривны.

К слову, в следующем году пенсия останется на уровне декабрьской, ведь бюджет-2023 не предусмотрено повышение прожиточного минимума.

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Индексация пенсий в 2023 году

Несмотря на то, что в бюджете на следующий год не заложен рост прожиточного минимума, в Минсоцполитике обещают проиндексировать пенсии. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко пояснил, что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили около 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.

Повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%. По словам Музыченко, это, конечно, очень мало, однако именно столько наше государство может себе позволить.

Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения.

– добавил заместитель министра.

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