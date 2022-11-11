Какой будет пенсия в декабре

В декабре прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине вырастет до 2093 гривен. Поскольку минимальная пенсия привязана к этому показателю, она также повысится.

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Минимальная пенсия составит 2093 гривны;

Максимальная – 20 930 гривен.

Пенсионные надбавки получат и следующие категории населения:

пенсии за особые заслуги перед Украиной,

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий,

повышение ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований,

государственная адресная помощь по уходу лицам с инвалидностью в результате войны и надбавку, на иждивенцев "военным" пенсионерам,

минимальные пенсионные выплаты шахтерам.

Индексация социальных выплат с 1 декабря

Изменятся не только пенсии, но и размер алиментов на детей, выплаты на ребенка, пособие по безработице и т.д.

Выплаты на детей (до 6 лет) – 2272 гривен.

Выплаты на детей (до 18 лет) – 2833 гривен.

Выплаты трудоспособным лицам – 2684 гривен.

По потере трудоспособности – 2093 гривен.

Что будет с пенсиями в 2023 году

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что в бюджете-2023 на соцвыплаты заложили почти 800 миллионов гривен. Из них 25% или 223 миллиона гривен уйдет на пенсии.

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Повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%. По словам Музыченко, это достаточно мало, однако именно столько государство может себе позволить.