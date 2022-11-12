Для того чтобы понять, можете ли вы получить субсидию, можно воспользоваться специальной формулой. Она также определяет объем получаемых денежных средств.

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Как определяется размер субсидии

Размер субсидии определяется разницей между социальным нормативами платы за коммунальные услуги и обязательным платежом. Последний рассчитывается по следующему алгоритму:

среднемесячный совокупный доход домохозяйства делится на количество членов семьи;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2022 года составлял 2393 гривны)

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 0,15 – таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода;

после этого рассчитывается размер обязательного платежа: предварительная цифра умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Из социальной нормы коммунальных платежей (2335,90 гривны) вычитается обязательный платеж

Если по вашим расчетам выходит положительное число, это и будет размер субсидии.

Как получить назначение субсидии

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц , обратившихся за назначением жилищной субсидии. Пока документы принимает Минсоцполитики, а с 1 декабря заявления будет рассматривать Пенсионный фонд.

При необходимости могут быть предоставлены:

договор найма (аренды) жилья (при наличии),

справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.

Следует отметить, что если домохозяйство получало субсидию и в течение года ничего не изменилось, то снова обращаться в уполномоченные органы не нужно. Выплату переназначат автоматически.

Сколько украинцев получают субсидии

На сегодняшний день 2,4 миллиона домохозяйств получают жилищные субсидии. За их оформлением еженедельно дополнительно обращается в среднем 15 – 20 тысяч домохозяйств. По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко – это нормальная практика, учитывая предыдущие периоды, когда количество таких обращений могло достигать 30 тысяч.

Если вы не уверены, оформлена ли субсидия на ваше домохозяйство, это можно проверить здесь .

Напомним, ранее мы сообщали, что с декабря прожиточный минимум в Украине вырастет до 2589 гривен. Вместе с ним повысятся и пенсии украинцев.