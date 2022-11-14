Тариф крупнейшего газопоставщика "Нефтегаза" составляет 7,99 гривны за кубометр газа, а его клиентами являются 12,3 миллиона домохозяйств. Тарифы некоторых других газопоставщиков ниже.

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Дешевые тарифы предлагают газопоставщики "Эру людям", "Энерджи Трейд Груп" и "Агросинтез трейдинг" - по 7,70 и 7,80 гривны соответственно.

Как изменить газопоставщика?

Если вы хотите сэкономить на платежках за коммунальные услуги, можете попытаться перезаключить сделку на поставку газа по более выгодным условиям. Проверить все предложения, актуальные на сегодняшний день можно на сайте "Газотека ".

Далее нужно выполнить несколько простых шагов:

Собрать необходимые документы и подать присоединение;

Получить уведомление от нового поставщика о присоединении или отказе в течение 21 дня от подачи заявления;

Получить окончательный счет от предыдущего поставщика и оплатить его в течение десяти дней с момента получения. Потребителям даже не нужно контактировать со старым поставщиком и получать справку об отсутствии долга. Соглашение о поставках газа с предыдущей газовой компанией разрывается автоматически с момента заключения нового соглашения.

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