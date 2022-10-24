Такого объема должно хватить для обогрева потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на своей фейсбук-странице.

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В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 миллиарда кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму.

– сообщил он.

Такие запасы в газохранилищах несколько меньше ожидаемых, ведь первоначально планировалось подготовить 19 миллиардов кубометров. Однако этого будет вполне достаточно, учитывая спад промышленности, снижение численности населения и уменьшение температуры отопления на несколько градусов. По словам эксперта "Центра развития города" Юрия Щедрина, немаловажную роль сыграет температура воздуха зимой.

В общем, все будет зависеть сейчас от зимы. Если она будет очень прохладной, то может не хватить, и соответственно нужно будет докупить газ. Если зима будет умеренной, то газа вполне хватит. Не забывайте, что альтернативой газу может стать уголь,

– говорит собеседник.

Как подготовить дом к отопительному сезону

Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;

Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;

Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;

Установите генератор по возможности;

Пригодится газовый обогреватель;

Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее;

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