Куриная голень

По данным Минфина, текущая средняя цена куриной голени составляет 74,95 гривны, что на 3,80 гривни дороже средней цены в прошлом месяце. В магазине Novus цена составляет 79,99 гривны, а у Varus – 69,90 гривны. Цена на куриную голень марки "Наша Ряба" подешевела от 87,83 гривны до 84,60 грн.

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Куриное бедро

Сейчас стоимость куриного бедра составляет 93,95 гривны, что почти на 4 гривны дешевле среднемесячной цены в январе. Средняя цена на куриное бедро в магазине Novus составляет 89,99 гривны, а у Varus 97,90 грн. Куриное бедро "Наша Ряба" стоит в среднем 130,62 гривны.

Куриное филе

Филе в феврале подешевело почти на 1,5 гривны: с 138,38 до 136,93 гривны. Цены на килограмм филе в магазинах составляют:

Novus – 144 гривны;

Auchan – 129,9 гривны;

Varus – 136,9 грн.

Цена филе марки "Наша Ряба" стоит в среднем 160,29 грн.

Цены на свинину

Свиной ошейок

Цены снизились почти на такую же сумму - со 197,44 гривны до 193,75 гривны. Сколько ошейок стоит в разных сетях супермаркетов:

Auchan – 200,95 гривны.

Megamarket – 216,00 грн.

Metro – 177,90 грн.

Novus – 194,00 грн.

Varus – 179,90 грн.

179,90 грн. Грудинка

Цены на грудинку снизились на 4,25 гривны – со 174,81 гривны до 170,56 гривны. В разных магазинах можно купить ее по такой цене:

Metro – 167,29 гривны;

Novus – 169 гривен;

Auchan – 175,95 гривны;

Megamarket – 170 гривен.

Лопатка

Свиная лопатка подешевела на 4,1 гривны. Цены снизились со 162,24 гривны до 158,14 гривны. В супермаркетах ее продают по:

Auchan – 149,9 гривны;

Novus – 169 гривен;

Metro – 161,89 гривны;

Varus – 145,9 гривны;

Megamarket – 164 гривны.

Говядина

Гуляш

Говяжий гуляш подорожал на 3 гривны – с 237,64 до 240,65 гривны. Цены в магазинах (за 1 кг):

Auchan – 177,95 грн;

Novus – 299 грн;

Megamarket – 245 грн.

Ребра

Ребра подешевели почти на 2 гривны - со 141,81 гривны до 139,98 гривны. Цены в отдельных сетях супермаркетов таковы:

Auchan – 119,95 гривны;

Megamarket – 160 гривен.

Рост цен на другие продукты

В комментарии 24 Канала Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заметил, выросшие цены на томаты, морковь и лук.

Если сравнить цены по Держстату в декабре 2021 года и декабре 2022 года, то, например, репчатый лук стоил 12,90 гривны, а за год вырос до 30,60 гривны. Почти вдвое выросла цена. Также из-за дождливой осени качество лука было не в надлежащем состоянии,

– рассказывает Максим Гопка.