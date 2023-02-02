Куряча гомілка

За даними Мінфіну, поточна середня ціна курячої гомілки складає 74,95 гривні, що на 3,80 гривні дорожче, ніж середня ціна минулого місяця. У магазині Novus ціна складає 79,99 гривні, а у Varus – 69,90 гривні. Ціна на курячу гомілку марки "Наша Ряба" здешевшала від 87,83 гривні до 84,60 гривні.

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Куряче стегно

Наразі вартість курячого стегна становить 93,95 гривні, що майже на 4 гривні дешевше за середньомісячну ціну у січні. Середня ціна на куряче стегно у магазині Novus становить 89,99 гривні, а у Varus 97,90 гривні. Куряче стегно "Наша Ряба" вартує у середньому 130,62 гривні.

Куряче філе

Філе у лютому здешевшало майже на 1,5 гривні: із 138,38 гривні до 136,93 гривні. Ціни кілограма філе в магазинах складають:

Novus – 144 гривні;

Auchan – 129,9 гривні;

Varus – 136,9 гривні.

Ціна філе марки "Наша Ряба" коштує у середньому 160,29 гривні.

Ціни на свинину

Свинячий ошийок

Ціни знизилася майже на таку ж суму – із 197,44 гривні до 193,75 гривні. Скільки ошийок коштує у різних мережах супермаркетів:

Auchan – 200,95 гривні.

Megamarket – 216,00 гривні.

Metro – 177,90 гривні.

Novus – 194,00 гривні.

Varus – 179,90 гривні.

179,90 гривні. Грудинка

Ціни на грудинку знизилися на 4,25 гривні – зі 174,81 гривні до 170,56 гривні. У різних магазинах можна купити її по такій ціні:

Metro – 167,29 гривні;

Novus – 169 гривні;

Auchan – 175,95 гривні;

Megamarket – 170 гривні.

Лопатка

Свиняча лопатка подешевшала на 4,1 гривні. Ціни знизилися з 162,24 гривні до 158,14 гривні. У супермаркетах її продають по:

Auchan – 149,9 гривні;

Novus – 169 гривні;

Metro – 161,89 гривні;

Varus – 145,9 гривні;

Megamarket – 164 гривні.

Яловичина

Гуляш

Яловичий гуляш подорожчав на 3 гривні – з 237,64 до 240,65 гривні. Ціни в магазинах (за 1 кг):

Auchan – 177,95 грн;

Novus – 299 грн;

Megamarket – 245 грн.

Ребра

Ребра подешевшали майже на 2 гривні – із 141,81 гривні до 139,98 гривні. Ціни в окремих мереж супермаркетів такі:

Auchan – 119,95 гривні;

Megamarket – 160 гривні.

Зростання цін на інші продукти

У коментарі 24 Каналу Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зауважив, що зросли ціни на томати, моркву та цибулю.

Якщо порівняти ціни за Держстатом у грудні 2021 року та грудні 2022 року, то, наприклад, цибуля ріпчаста коштувала 12,90 гривні, а за рік зросла до 30,60 гривні. Майже у два рази виросла ціна. Також через дощову осінь якість цибулі була не в належному стані,

– розповідає Максим Гопка.