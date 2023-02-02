Яка зараз ситуація з цінами

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу зауважив, що якщо зважити на ситуацію, яка була в останній тиждень-два, тобто з такими ж перебоями світла, то він наразі не бачить суттєвих факторів, які б вплинули на ціну.

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Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Якщо говорити за валюту, то допомога з-за кордону потрошки в принципі до нас надходить. От був з ЄС нещодавно транш щомісячної допомоги, яку нам виділили. Це що може підтримувати економіку. Також крім цього в нас інфляція потрохи зменшується, але все ж таки прогнозується, що цьогоріч буде на рівні 18,7%.

Сезонна зміна ціни

Якщо зважати на деякі категорії, то помітно, що у січні відбулось сезонне зниження цін. Аналітик пояснює, що перед Новим роком відбувся невеличкий сезонний ажіотаж й дещо зросли ціни на м’ясо, овочі тощо. Також Максим Гопка зауважує, що наразі суттєво зросли ціни на томати, моркву та цибулю.

Тобто, якщо порівняти ціни за Держстатом у грудні 2021 року та грудні 2022 року, то, наприклад, цибуля ріпчаста коштувала 12,90 гривні, а за рік зросла до 30,60 гривні. Майже у два рази виросла ціна. Також через дощову осінь якість цибулі була не в належному стані,

– розповідає він.

Аналітик додає, що загалом така ситуація спостерігалась протягом року, оскільки левова частка виробництва даних продуктів була в Херсонській області.

Експерти Інституту аграрної економіки резюмують, що з початку року здорожчали овочі борщового набору:

капуста білокачанна – до 13,40 гривні за кілограм, зросла на 2,3%,

буряк – до 12,50 гривень за кілограм, на 4,3%,

картопля – до 10 гривень за кілограм, на 3,7%.

Високою лишається ціна на цибулю ріпчасту та моркву – 35,50 гривень за кілограм та 25,80 гривні за кілограм, що перевищує ціни на початку 2023 року на 2,6% та 0,8% відповідно,

– зазначає Інна Сало.

Чому подорожчали томати

Аналітик УКАБ розповідає, що основною причиною зростання цін на томати стало скорочення пропозиції тепличного виду цієї продукції на українському ринку та окупація південних регіонів. Більшість тепличних комбінатів вже завершують реалізацію овочів і зараз попит на цей вид продукції залишається стабільно високим.

Тобто його основним драйвером є зростання ціни. Тож в такому випадку ми дещо залежимо від імпорту. Тому імпортні томати на українському ринку коштують в середньому у півтора раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року, якщо взяти в загальному,

– пояснює Гопка.

Ситуація з ціною м'яса

Що стосується м'ясної продукції, то там теж відбувся сезонний ріст. Середня ціна свинини зараз 169 гривень, тоді як на початку року вона була на рівні 172–173 гривні. Аналітик УКАБ пояснює, що ціна спадає, оскільки знизився ажіотаж.

Тому можемо сказати, що на м’ясну продукцію ціни вже дещо просіли й на це вказуються також закупівельні ціни переробників у виробників. Так, наприклад, закупівельна ціна наприкінці минулого року була десь на рівні 69–70 гривень, то зараз можна твердо сказати, що це десь 60–63 гривні. До того ж у грудні минулого року було досить мало завезено імпортного м’яса. Це був, напевне, найменший обсяг з весни,

– розповідає він.

Експертка Інституту аграрної економіки Наталія Копинець для 24 Каналу проаналізувала, які види м'яса дорожчали за рік найбільше (кінець січня 2023 року проти січня 2022 року).

Яловичини гуляш не змінилися і становили 240,65 гривні за кілограм, а на яловичину ребра зменшилися на 3,1% – до 139,98 гривні за кілограм.

не змінилися і становили 240,65 гривні за кілограм, а на яловичину ребра зменшилися на 3,1% – до 139,98 гривні за кілограм. Роздрібні ціни на курячі стегна також не змінились у ціні. Вона становить 93,95 гривні за кілограм.

також не змінились у ціні. Вона становить 93,95 гривні за кілограм. Курячі гомілки подорожчали на 4,8% – до 74,95 гривні за кілограм, а ціни на куряче філе зросли на 2,4% – до 136,93 гривні за кілограм.

подорожчали на 4,8% – до 74,95 гривні за кілограм, а ціни на куряче філе зросли на 2,4% – до 136,93 гривні за кілограм. Поміж різних видів свинини, традиційно найдорожчим був свинячий ошийок . Його ціна збільшилася на 3,5% – до 199,19 гривні за кілограм.

. Його ціна збільшилася на 3,5% – до 199,19 гривні за кілограм. Ціна свиної грудинки зросла на 1% – до 170,56 гривні за кілограм, а на свину лопатку залишилася без змін – 157,71 гривні за кілограм.

зросла на 1% – до 170,56 гривні за кілограм, а на свину лопатку залишилася без змін – 157,71 гривні за кілограм. Роздрібна ціна на сало солоне зросла на 3,3% й становила 271,04 гривні за кілограм.

Наталія Копинець Наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у лютому збережеться тенденція коливання споживчих цін на м’ясо. Очікується, що споживчі ціни на свинину та м’ясо птиці збільшаться до 3%.

Молочні продукти

На ринку молочних продуктів закупівельні ціни у виробників стабільні вже протягом двох місяців. Тож, на думку аналітика, максимум, що може вплинути на ріст ціни – це переробка, ціна паливно-мастильних матеріалів, перебої зі світлом. "Але все залежить від регіону й того, чи підприємство зареєстроване, як критична інфраструктура", – зауважує він.

Чого очікувати у лютому від цін на продукти

Ціни не зможуть різко зрости у лютому у декілька разів, вважає Максим Гопка й додає, що такий варіант буде можливий, якщо в Україні повністю зникне якийсь вид продуктів, що навряд чи може статись. Разом з тим не виключає, що можуть дещо зрости ціни на овочі, якщо виникнуть проблеми з імпортом цього виду товару.

Макроекономічні фактори потрохи вирівнюють ситуацію. Завдяки партнерам України. І також низька купівельна спроможність населення не дозволяє так інтенсивно збільшувати ціни для виробників. Ми будемо в найближчі декілька місяців спостерігати незначне зростання цін на декілька відсотків, однак ця тенденція виключно буде стосуватись овочів,

– прогнозує аналітик УКАБ.

Тако ж Гопка зауважує, що якщо початок та загалом березень буде теплим, то багато видів продуктів можуть змінитись в ціні, або стабілізуватись, як, наприклад, овочі, оскільки впливатиме сезонний чинник.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки для 24 Каналу, до кінця лютого 2023 року очікується зростання цін на овочі до 5–7%.

Як зміняться ціни у лютому на різні категорії товарів

Молочна продукція

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, роздрібні ціни на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому до 5%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6% – до 40 гривень за літр.

Хліб

У лютому хліб в Україні здорожчає щонайменше на 5–7%. Це буде обумовлено зростанням вартості електроенергії для промислових виробників, також збільшенням вартості продуктів, необхідних для виробництва хліба, внаслідок використання генераторів для виробничих процесів.

Фрукти

З початку 2023 року, за даними "Мінфіну", яблука здорожчали на 5,8% – до 12,30 гривні за кілограм, ціни на мандарини та банани, які є об’єктивно-необхідним імпортом, також зросли: на 8,6 % та 1,8% – до 72 та 70,50 гривень за кілограм відповідно. Ціни на апельсини та лимони навпаки здешевшали на 9,8% та 4,7% – до 58,50 та 61 гривні за кілограм.

Також до кінця лютого науковцями Інституту аграрної економіки прогнозується зростання цін на плодові до 7–10%.

Коли подешевшають яйця

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до Великодня цьогоріч стрімкого здешевлення яєць очікувати не варто – внаслідок низької продуктивності несучості курей у цей період та підвищений попит у Великодні свята.