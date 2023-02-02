Какая сейчас ситуация с ценами

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу отметил, что если учесть ситуацию, которая была в последнюю неделю-две, то есть с такими же перебоями света, то он пока не видит существенных факторов, которые бы повлияли на цену.

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Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Если говорить о валюте, то помощь из-за границы понемногу, в принципе, к нам поступает. Вот был из ЕС недавно транш ежемесячной помощи, которую нам выделили. Это может поддерживать экономику. Также кроме этого у нас инфляция немного уменьшается, но все же прогнозируется, что в этом году будет на уровне 18,7%.

Сезонное изменение цены

Если учитывать некоторые категории, то заметно, что в январе произошло сезонное снижение цен. Аналитик объясняет, что перед Новым годом прошел небольшой сезонный ажиотаж и несколько выросли цены на мясо, овощи и т.д. Также Максим Гопка отмечает, что в настоящее время существенно выросли цены на томаты, морковь и лук.

То есть если сравнить цены по Госстату в декабре 2021 года и декабре 2022 года, то, например, репчатый лук стоил 12,90 гривны, а за год вырос до 30,60 гривны. Почти вдвое выросла цена. Также из-за дождливой осени качество лука было не в надлежащем состоянии,

– рассказывает он.

Аналитик добавляет, что такая ситуация наблюдалась в течение года, поскольку львиная доля производства данных продуктов была в Херсонской области.

Эксперты Института аграрной экономики резюмируют, что с начала года подорожали овощи борщового набора:

капуста белокочанная – до 13,40 гривны за килограмм, выросла на 2,3%,

свекла – до 12,50 гривны за килограмм, на 4,3%,

картофель – до 10 гривен за килограмм, на 3,7%.

Высокой остается цена на лук репчатый и морковь – 35,50 гривны за килограмм и 25,80 гривны за килограмм, что превышает цены в начале 2023 года на 2,6% и 0,8% соответственно,

– отмечает Инна Сало.

Почему подорожали томаты

Аналитик УКАБ рассказывает, что основной причиной роста цен на помидоры стало сокращение предложения тепличного вида этой продукции на украинском рынке и оккупация южных регионов. Большинство тепличных комбинатов уже завершают реализацию овощей и сейчас спрос на этот вид продукции остается стабильно высоким.

То есть, его основным драйвером является рост цены. Так что в таком случае мы несколько зависим от импорта. Поэтому импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в полтора раза дороже, чем в конце января 2022, если взять в общем,

– объясняет Гопка.

Ситуация с ценой мяса

Что касается мясной продукции, то там тоже произошел сезонный рост. Средняя цена свинины сейчас 169 гривен, в то время как в начале года она была на уровне 172–173 гривен. Аналитик УКАБ объясняет, что цена снижается, поскольку снизился ажиотаж.

Поэтому можем сказать, что на мясную продукцию цены уже несколько просели и на это указываются закупочные цены переработчиков у производителей. Так, например, закупочная цена в конце прошлого года была где-то на уровне 69–70 гривен, то сейчас можно твердо сказать, что это где-то 60–63 гривны. К тому же в декабре прошлого года было достаточно мало импортного мяса. Это был, наверное, самый маленький объем с весны,

– рассказывает он.

Эксперт Института аграрной экономики Наталья Копинец для 24 Канала проанализировала, какие виды мяса дорожали за год больше всего (конец января 2023 года против января 2022 года).

Говядины гуляш не изменились и составили 240,65 гривны за килограмм, а на говядину ребра уменьшились на 3,1% – до 139,98 гривны за килограмм.

не изменились и составили 240,65 гривны за килограмм, а на говядину ребра уменьшились на 3,1% – до 139,98 гривны за килограмм. Розничные цены на куриные бедра также не изменились в цене. Она составляет 93,95 гривны за килограмм.

также не изменились в цене. Она составляет 93,95 гривны за килограмм. Куриные голени подорожали на 4,8% – до 74,95 гривны за килограмм, а цены на куриное филе выросли на 2,4% – до 136,93 гривны за килограмм.

подорожали на 4,8% – до 74,95 гривны за килограмм, а цены на куриное филе выросли на 2,4% – до 136,93 гривны за килограмм. Среди разных видов свинины традиционно самым дорогим был свиной ошеек . Его цена увеличилась на 3,5% – до 199,19 гривны за килограмм.

. Его цена увеличилась на 3,5% – до 199,19 гривны за килограмм. Цена свиной грудинки выросла на 1% – до 170,56 гривны за килограмм, а на свиную лопатку осталась без изменений – 157,71 гривны за килограмм.

выросла на 1% – до 170,56 гривны за килограмм, а на свиную лопатку осталась без изменений – 157,71 гривны за килограмм. Розничная цена на сало соленое выросло на 3,3% и составило 271,04 гривны за килограмм.

Наталья Копинец Научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, в феврале сохранится тенденция колебания потребительских цен на мясо. Ожидается, что потребительские цены на свинину и мясо птицы увеличатся до 3%.

Молочные продукты

На рынке молочных продуктов закупочные цены у производителей стабильны уже в течение двух месяцев. Поэтому, по мнению аналитика, максимум, что может повлиять на рост цены – это переработка, цена горюче-смазочных материалов, перебои со светом. "Но все зависит от региона и того, зарегистрировано ли предприятие как критическая инфраструктура", – замечает он.

Чего ждать в феврале от цен на продукты

Цены не смогут резко вырасти в феврале в несколько раз, считает Максим Гопка и добавляет, что такой вариант будет возможен, если в Украине полностью исчезнет какой-либо вид продуктов, что вряд ли может произойти. Вместе с тем, не исключает, что могут несколько вырасти цены на овощи, если возникнут проблемы с импортом этого вида товара.

Макроэкономические факторы несколько выравнивают ситуацию. Благодаря партнерам Украины. И также низкая покупательная способность населения не позволяет столь интенсивно увеличивать цены для производителей. Мы будем в ближайшие несколько месяцев наблюдать незначительный рост цен на несколько процентов, однако эта тенденция исключительно будет касаться овощей.

– прогнозирует аналитик УКАБ.

Так же Гопка отмечает, что если начало и март будет теплым, то многие виды продуктов могут измениться в цене или стабилизироваться, как, например, овощи, поскольку будет влиять сезонный фактор.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики для 24 Канала, к концу февраля 2023 года ожидается рост цен на овощные до 5–7%.

Как изменятся цены в феврале на разные категории товаров

Молочная продукция

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, розничные цены на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%, в частности, на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр.

Хлеб

В феврале хлеб в Украине подорожает как минимум на 5–7%. Это будет обусловлено ростом стоимости электроэнергии для промышленных производителей, а также увеличением стоимости продуктов, необходимых для производства хлеба, по причине использования генераторов для производственных процессов.

Фрукты

С начала 2023 года, по данным Минфина, яблоки подорожали на 5,8% – до 12,30 гривны за килограмм, цены на мандарины и бананы, которые являются объективно-необходимым импортом, также выросли: на 8,6% и 1,8% – до 72 и 70,50 гривны за килограмм соответственно. Цены на апельсины и лимоны, наоборот, подешевели на 9,8% и 4,7% – до 58,50 и 61 гривны за килограмм.

Также до конца февраля учеными Института аграрной экономики прогнозируется рост цен на плодовые до 7–10%.

Когда подешевеют яйца

По оценкам ученых Института аграрной экономики, к Пасхе в этом году стремительного удешевления яиц ожидать не стоит – из-за низкой продуктивности яйценоскости кур в этот период и повышенного спроса на Пасхальные праздники.