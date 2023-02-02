Какая сейчас ситуация с ценами
Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу отметил, что если учесть ситуацию, которая была в последнюю неделю-две, то есть с такими же перебоями света, то он пока не видит существенных факторов, которые бы повлияли на цену.
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Если говорить о валюте, то помощь из-за границы понемногу, в принципе, к нам поступает. Вот был из ЕС недавно транш ежемесячной помощи, которую нам выделили. Это может поддерживать экономику. Также кроме этого у нас инфляция немного уменьшается, но все же прогнозируется, что в этом году будет на уровне 18,7%.
Сезонное изменение цены
Если учитывать некоторые категории, то заметно, что в январе произошло сезонное снижение цен. Аналитик объясняет, что перед Новым годом прошел небольшой сезонный ажиотаж и несколько выросли цены на мясо, овощи и т.д. Также Максим Гопка отмечает, что в настоящее время существенно выросли цены на томаты, морковь и лук.
То есть если сравнить цены по Госстату в декабре 2021 года и декабре 2022 года, то, например, репчатый лук стоил 12,90 гривны, а за год вырос до 30,60 гривны. Почти вдвое выросла цена. Также из-за дождливой осени качество лука было не в надлежащем состоянии,
– рассказывает он.
Аналитик добавляет, что такая ситуация наблюдалась в течение года, поскольку львиная доля производства данных продуктов была в Херсонской области.
Эксперты Института аграрной экономики резюмируют, что с начала года подорожали овощи борщового набора:
- капуста белокочанная – до 13,40 гривны за килограмм, выросла на 2,3%,
- свекла – до 12,50 гривны за килограмм, на 4,3%,
- картофель – до 10 гривен за килограмм, на 3,7%.
Высокой остается цена на лук репчатый и морковь – 35,50 гривны за килограмм и 25,80 гривны за килограмм, что превышает цены в начале 2023 года на 2,6% и 0,8% соответственно,
– отмечает Инна Сало.
- Почему подорожали томаты
Аналитик УКАБ рассказывает, что основной причиной роста цен на помидоры стало сокращение предложения тепличного вида этой продукции на украинском рынке и оккупация южных регионов. Большинство тепличных комбинатов уже завершают реализацию овощей и сейчас спрос на этот вид продукции остается стабильно высоким.
То есть, его основным драйвером является рост цены. Так что в таком случае мы несколько зависим от импорта. Поэтому импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в полтора раза дороже, чем в конце января 2022, если взять в общем,
– объясняет Гопка.
- Ситуация с ценой мяса
Что касается мясной продукции, то там тоже произошел сезонный рост. Средняя цена свинины сейчас 169 гривен, в то время как в начале года она была на уровне 172–173 гривен. Аналитик УКАБ объясняет, что цена снижается, поскольку снизился ажиотаж.
Поэтому можем сказать, что на мясную продукцию цены уже несколько просели и на это указываются закупочные цены переработчиков у производителей. Так, например, закупочная цена в конце прошлого года была где-то на уровне 69–70 гривен, то сейчас можно твердо сказать, что это где-то 60–63 гривны. К тому же в декабре прошлого года было достаточно мало импортного мяса. Это был, наверное, самый маленький объем с весны,
– рассказывает он.
Эксперт Института аграрной экономики Наталья Копинец для 24 Канала проанализировала, какие виды мяса дорожали за год больше всего (конец января 2023 года против января 2022 года).
- Говядины гуляш не изменились и составили 240,65 гривны за килограмм, а на говядину ребра уменьшились на 3,1% – до 139,98 гривны за килограмм.
- Розничные цены на куриные бедра также не изменились в цене. Она составляет 93,95 гривны за килограмм.
- Куриные голени подорожали на 4,8% – до 74,95 гривны за килограмм, а цены на куриное филе выросли на 2,4% – до 136,93 гривны за килограмм.
- Среди разных видов свинины традиционно самым дорогим был свиной ошеек. Его цена увеличилась на 3,5% – до 199,19 гривны за килограмм.
- Цена свиной грудинки выросла на 1% – до 170,56 гривны за килограмм, а на свиную лопатку осталась без изменений – 157,71 гривны за килограмм.
- Розничная цена на сало соленое выросло на 3,3% и составило 271,04 гривны за килограмм.
По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, в феврале сохранится тенденция колебания потребительских цен на мясо. Ожидается, что потребительские цены на свинину и мясо птицы увеличатся до 3%.
- Молочные продукты
На рынке молочных продуктов закупочные цены у производителей стабильны уже в течение двух месяцев. Поэтому, по мнению аналитика, максимум, что может повлиять на рост цены – это переработка, цена горюче-смазочных материалов, перебои со светом. "Но все зависит от региона и того, зарегистрировано ли предприятие как критическая инфраструктура", – замечает он.
Чего ждать в феврале от цен на продукты
Цены не смогут резко вырасти в феврале в несколько раз, считает Максим Гопка и добавляет, что такой вариант будет возможен, если в Украине полностью исчезнет какой-либо вид продуктов, что вряд ли может произойти. Вместе с тем, не исключает, что могут несколько вырасти цены на овощи, если возникнут проблемы с импортом этого вида товара.
Макроэкономические факторы несколько выравнивают ситуацию. Благодаря партнерам Украины. И также низкая покупательная способность населения не позволяет столь интенсивно увеличивать цены для производителей. Мы будем в ближайшие несколько месяцев наблюдать незначительный рост цен на несколько процентов, однако эта тенденция исключительно будет касаться овощей.
– прогнозирует аналитик УКАБ.
Так же Гопка отмечает, что если начало и март будет теплым, то многие виды продуктов могут измениться в цене или стабилизироваться, как, например, овощи, поскольку будет влиять сезонный фактор.
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики для 24 Канала, к концу февраля 2023 года ожидается рост цен на овощные до 5–7%.
Как изменятся цены в феврале на разные категории товаров
Молочная продукция
По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, розничные цены на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%, в частности, на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр.
- Хлеб
В феврале хлеб в Украине подорожает как минимум на 5–7%. Это будет обусловлено ростом стоимости электроэнергии для промышленных производителей, а также увеличением стоимости продуктов, необходимых для производства хлеба, по причине использования генераторов для производственных процессов.
- Фрукты
С начала 2023 года, по данным Минфина, яблоки подорожали на 5,8% – до 12,30 гривны за килограмм, цены на мандарины и бананы, которые являются объективно-необходимым импортом, также выросли: на 8,6% и 1,8% – до 72 и 70,50 гривны за килограмм соответственно. Цены на апельсины и лимоны, наоборот, подешевели на 9,8% и 4,7% – до 58,50 и 61 гривны за килограмм.
Также до конца февраля учеными Института аграрной экономики прогнозируется рост цен на плодовые до 7–10%.
Когда подешевеют яйца
По оценкам ученых Института аграрной экономики, к Пасхе в этом году стремительного удешевления яиц ожидать не стоит – из-за низкой продуктивности яйценоскости кур в этот период и повышенного спроса на Пасхальные праздники.
После Пасхи вполне возможно существенное снижение цены яиц до 30–40%, учитывая динамику потребительских цен в предыдущие годы.