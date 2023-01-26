Актуально Цена яиц существенно снизится уже в ближайшее время

Напомним, что для стран с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают инфляцию на уровне 1 – 3% годовых. Для стран с развивающимися рынками среднесрочная инфляционная цель выше и колеблется обычно в пределах от 4 до 8% годовых. До войны у Украины была среднесрочная цель на уровне 5% годовых.

Что будет способствовать снижению инфляции

Глава НБУ отметил, что снижению инфляции будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии.

Андрей Пышный Глава Национального банка Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Национального банка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.

Он добавил, что в последующие годы инфляция будет замедляться скорее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.

Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административный компонент из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням,

– подчеркнул Пышный.