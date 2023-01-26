Цена яиц снизится

Аналитика УКАБ Светлана Литвин прогнозирует, что в ближайшее время яйца подешевеют на 10 – 15%, а в начале апреля, после Пасхи, удешевление будет составлять 35 – 40%.

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Светлана Литвин Аналитикиня Украинского клуба аграрного бизнеса Так как поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, то в ближайшие два месяца цена на яйца может снизиться, однако не так значительно, как хотелось бы: на 10 – 15%. Более существенное снижение цены будет наблюдаться после Пасхи, которая будет в начале апреля этого года.

Аналитика добавила, что этому будут способствовать два фактора:

увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды,

уменьшение спроса населения после Пасхальных праздников

Поэтому в тот период можно ожидать цену на 35 - 40% ниже текущей цены,

– объяснила она.

Какая ситуация с ценами в Украине

В 2022 году продовольственные цены выросли на 34,4%. Всего в годовом измерении подорожали все категории продуктов – больше прибавили в цене яйца и фрукты (76,6% и 73,8% соответственно). Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

По мнению экспертов, в 2023 году тоже все категории продуктов продолжат дорожать. Это касается прежде всего масла, хлебопродуктов и овощей из-за оккупации южных территорий.