На подорожание продуктовой корзины в 2023 году будет влиять ряд факторов, в частности, перебои с электроэнергией и расходы предприятий на альтернативные источники энергетики.

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Что будет с ценами в 2023 году

Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что не стоит ожидать удешевления чего-либо в ближайшее время.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В макроэкономических показателях, заложенных в бюджет 2023 года, инфляция предусматривается 28%. То есть, что такое инфляция – это индекс роста потребительских цен. Следовательно, правительство, формируя основные показатели бюджета на 2023 год, рассчитывало с инфляцией в 28%.

Эксперт подчеркивает, что речь идет об общей инфляции, которая учитывает и цены на товары долгосрочного использования, на холодильники, телевизоры, на энергоносители, управляемые и регулируемые государством.

Поэтому в реальной действительности цена на продовольственную корзину будет расти больше. Если взять 2022 год, то можно сказать, что при общей инфляции также на уровне 28% продовольственная корзина выросла на 37%. Надо быть готовым, что аналогичная ситуация будет и в 2023 году,

– рассказывает он.

Следовательно, Пендзин считает, что нужно быть готовым к тому, что рост цен на продовольствие будет расти опережающими темпами по сравнению с уровнем общей инфляции.

Что сейчас влияет на формирование цен

Денис Марчук во время разговора с 24 Каналом подчеркнул, что факторов, влияющих на цены, очень много, и их нужно рассматривать в совокупности. Более того, также считает, что сегодня не стоит говорить об уменьшении цен на продукты, особенно, когда продолжаются атаки инфраструктуры.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Кроме привычных факторов инфляции, повышение цен на горюче-смазочные материалы, которые прибавили в цене в конце декабря месяца, кроме нарушенных логистических цепочек из-за оккупации и боевых действий, в октябре к нам добавился очень негативный фактор – фактор ударов по инфраструктуре. Мы в домах не имеем возможности круглосуточно использовать электроэнергию, так же и бизнес, который вынужден как-то выходить из ситуации.

Он объясняет, что украинцы могут выйти из ситуации, приобретя относительно недорогие гаджеты, а крупные аграрные предприятия так не могут, поскольку стоимость генераторов для них стоят десятки тысяч долларов. Также нужно тратить дополнительные деньги на обслуживание, чтобы поддерживать их в рабочем режиме и топливе (бензин, дизель).

Поскольку цена дизтоплива выросла, то это будет закладываться в себестоимость производителя. И здесь вопрос будет стоять так: ты либо работаешь и идешь на эти расходы, либо просто физически исчезаешь и прекращаешь свою деятельность. Потому что ситуация действительно очень сложная,

– объясняет он.

И поэтому в этих условиях нам приходится констатировать, что за этот период времени, когда у нас перебои с электроснабжением, цены вдобавок к тому росту, что мы наблюдали еще в конце 2022 года, будут расти и в начале 2023 года. Это фактически может добавить в цене еще +5% в зависимости от группы товаров.

Какие продукты могут подорожать в этом году

Олег Пендзин рассказывает, что обычно традиционно овощи прибавят в цене, поскольку в этом году будет закладываться достаточно большой сезонный фактор. Кроме того, большая масса овощей не поступит из Херсонской и юга Запорожской области из-за оккупации. "То есть надо понимать, что овощи будут дорожать достаточно сильно", – объясняет он.

Наверное, мы увидим достаточно большой рост цен на масло . В прошлом году она выросла всего на 12% и достаточно серьезно отстает от общего тренда роста цен. Поэтому я думаю, что в этом году масло будет дорожать.

. В прошлом году она выросла всего на 12% и достаточно серьезно отстает от общего тренда роста цен. Поэтому я думаю, что в этом году масло будет дорожать. Скорее всего увидим и подорожание хлебопродуктов. И это связано в том числе и с блэкаутами, потому что давайте будем откровенны, ни один производитель и переработчик товаров сельскохозяйственного назначения, ни один ритейл, который в своей работе использует генераторы, не будет это оплачивать из собственного кармана.

То есть все эти дополнительные расходы, связанные с установлением источников альтернативного питания, будут закладываться в стоимость услуг и цену товара и как минимум 2,5 – 3% возрастет общая инфляция благодаря блэкаутам. Да, что я думаю, что собственно это также прибавит к общему росту цен,

– прогнозирует Пендзин.

Напомним! По результатам 2022 года наиболее подорожали следующие категории продуктов: свинина, яйца, репчатый лук, гречка, сало, сыры, рыба, фрукты. А стоимость новогоднего стола выросла на 44%.