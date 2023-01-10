На подорожчання продуктового кошика у 2023 році впливатиме ряд факторів, зокрема перебої з електроенергією та витрати підприємств на альтернативні джерела енергетики.

До теми Війна, високий курс та підвищений попит: як та чому дорожчали продукти у 2022 році

Що буде з цінами у 2023 році

Економічний експерт Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу підкреслив, що не варто очікувати подешевшання будь-чого найближчим часом.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В макроекономічних показниках, які були закладені в бюджет 2023 року, інфляція передбачається 28%. Тобто, що таке інфляція – це індекс росту споживчих цін. Відтак уряд, формуючи основні показники бюджету на 2023 рік, розраховував з інфляцією в 28%.

Експерт підкреслює, що мовиться про загальну інфляцію, яка враховує і ціни на товари довгострокового використання, на холодильники, телевізори, на енергоносії, які керуються та регулюються державою.

Тому в реальній дійсності ціна на продовольчий кошик буде рости більше. Якщо взяти 2022 рік, то можна сказати, що при загальній інфляції також на рівні 28% продовольчий кошик виріс на 37%. Треба бути готовим, що аналогічна ситуація буде й у 2023 році,

– розповідає він.

Відтак Пендзин вважає, що треба бути готовим до того, що ріст цін на продовольство буде зростати випереджувальними темпами, порівняно із рівнем загальної інфляції.

Що зараз впливає на формування цін

Денис Марчук під час розмови з 24 Каналом наголосив, що факторів, які впливають на ціни, дуже багато і їх потрібно розглядати у сукупності. Ба більше, також вважає, що сьогодні не варто говорити про зменшення цін на продукти, особливо, коли продовжуються атаки інфраструктури.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Крім звичних факторів інфляції, підняття цін на паливно-мастильні матеріали, які додали у ціні вкінці грудня місяця, крім порушених логістичних ланцюжків через окупацію і бойові дії, у жовтні до нас додався дуже негативний фактор – фактор ударів по інфраструктурі. Ми в домівках не маємо можливості цілодобово використовувати електроенергію, так само й бізнес, який змушений якимось чином виходити з ситуації.

Він пояснює, що українці можуть вийти з ситуації, придбавши відносно недорогі гаджети, а великі аграрні підприємства так не можуть, оскільки вартість генераторів для них коштують десятки тисяч доларів. Також потрібно витрачати додаткові гроші на обслуговування, щоб підтримувати їх в робочому режимі та на пальне (бензин, дизель).

Оскільки ціна дизпалива зросла, то це все буде закладатись в собівартість виробника. І тут питання буде стояти так: ти або працюєш і йдеш на ці витрати, або ти просто фізично зникаєш й припиняєш свою діяльність. Тому що ситуація насправді дуже складна,

– пояснює він.

І тому за цих умов нам доводиться констатувати, що за цей період часу, коли у нас перебої з електропостачанням, ціни додатково до того росту, що ми спостерігали ще в кінці 2022 року будуть зростати й на початку 2023 року. Це фактично може додати в ціні ще +5% в залежності від групи товарів.

Які продукти можуть подорожчати цьогоріч

Олег Пендзин розповідає, що як правило традиційно овочі додадуть у ціні, оскільки цьогоріч буде закладатись достатньо великий сезонний фактор. Окрім цього, велика маса овочів не надійде з Херсонської й півдня Запорізької області через окупацію. "Тобто треба розуміти, що овочі будуть дорожчати достатньо сильно", – пояснює він.

Напевно ми побачимо достатньо велике зростання цін на олію . Торік вона виросла всього лиш на 12% і достатньо серйозно відстає від загального тренду росту цін. Тому я думаю, що цього року олія буде дорожчати.

. Торік вона виросла всього лиш на 12% і достатньо серйозно відстає від загального тренду росту цін. Тому я думаю, що цього року олія буде дорожчати. Скоріш за все побачимо й подорожчання хлібопродуктів. І це пов’язано у тому числі й з блекаутами, тому що давайте будемо відверті, жоден виробник та переробник товарів сільськогосподарського призначення, жодний ритейл, який у своїй роботі використовує генератори не буде це оплачувати з власної кишені.

Тобто всі оці додаткові видатки, пов’язані з встановленням джерел альтернативного живлення, буде закладатись у вартість послуг та ціну товару і як мінімум 2,5 – 3% зросте загальна інфляція завдяки блекаутам. Так, що я думаю, що власне це також додасть до загального росту цін,

– прогнозує Пендзин.

Нагадаємо! За результатами 2022 року найсуттєвіше подорожчали такі категорії продуктів: свинина, яйця, ріпчаста цибуля, гречка, сало, сири, риба, фрукти. А вартість цьогорічного новорічного столу зросла на 44%.