Что влияло на изменение цен в этом году

Из-за полномасштабной войны в 2022 году экономика страны столкнулась с новыми вызовами. Аналитик Максим Гопка в комментарии 24 каналу отметил, что потребительские цены на продукты питания с каждым месяцем росли в цене.

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Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Увеличение стоимости энергии, топлива, изменение логистических путей, уменьшение валютных поступлений и другие факторы повлекли за собой увеличение общего уровня цен на товары. Больше всего это повлияло на ту группу товаров, производство которых энергоемкое или требует термической обработки, а также на товары, которые нужно хранить в холоде.

Кроме того, изменение путей экспорта и блокировки портов является еще одним фактором, от которого зависят цены в этом году. Также аналитик отмечает, что нужно учитывать и то, что покупательная способность граждан в течение года снижалась из-за уменьшения собственных доходов.

По данным Государственной службы статистики Украины, цены на основные продукты за год выросли почти во всех категориях отмечает аналитик УКАБ, но больше всего по состоянию на ноябрь изменились:

Свинина – 166,87 гривен за килограмм, рост на 35%;

Яйца – 63,35 гривны за десяток, рост в 2 раза;

Лук репчатый – 31,23 гривны за килограмм, рост в 2,8 раза;

Крупы гречневые – 79,16 гривны за килограмм, рост на 71%;

Сало – 170,24 гривны за килограмм, рост на 77%.

Какие продукты подорожали больше всего за год

Институт аграрной экономики посчитал, что больше всего подорожали – более чем в 2 раза – в 2022 году яйца. Мясные и колбасные изделия, сыр и рыба подорожали на 30–35%. Отечественные виноводочные изделия выросли в цене минимум на 25–30%, а импортные подорожали почти на 50%.

С начала 2022 года существенно – более чем в два раза – выросли цены на цитрусовые и бананы, которые являются объективно необходимым импортом. В начале декабря 2022 года апельсины стоили 64–70 гривен за килограмм, мандарины 50–58 гривен за килограмм, лимоны – 60,50 гривны за килограмм, бананы – 60 гривен за килограмм.

Эксперт Института аграрной экономики в комментарии 24 каналу объяснила, что есть целый ряд факторов, побуждающих рост цен на продукты питания в Украине.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Прежде всего это вызванный полномасштабным вторжением России на территорию Украины повышенный спрос, когда люди скупают продукты первой необходимости и длительного срока хранения.

Отрицательно влияет на ценовую ситуацию в Украине:

нарушение логистических цепей,

взаимосвязей между участниками рынка и реальных возможностей налаживания логистики,

подорожание горючего и рост цен на энергоносители.

Что касается прежде всего экспортоориентированных продуктов, следует учитывать девальвацию национальной валюты и стремительный рост курса доллара и евро, подчеркивает Инна Сало.

На ценовые колебания на внутреннем рынке мяса, в частности, влияют:

потеря из-за войны поголовья и производств;

изменения в производственных затратах – отсутствие или удорожание кормов, повышение стоимости ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, рост закупочных цен и т.д.

Как изменилась цена горючего и курс за год Цена горючего весной 2022 года начала расти из-за дефицита, изменения цепочек снабжения, ракетных ударов России по нефтебазам в Украине и т.д. Летом уже дефицит горючего удалось преодолеть, однако цена горючего все еще остается высокой. Детальнее об этом, читайте здесь. Что касается курса гривны к доллару, то НБУ с началом полномасштабной войны зафиксировал его, но 21 июля поднял его на 25% до 36,6 гривны за доллар. Сегодня наличный доллар находится в коридоре от 40 до 41 гривны.

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Что будет с ценой яиц в 2023 году

Куриные яйца стремительно начали расти осенью, чем вызвали немало беспокойства у населения. Несмотря на то, что стоимость этой категории продукта несколько снизилась в ноябре, панические настроения еще присутствуют среди населения.

Согласно данным Госстата, в ноябре цена десятка яиц составляла 63,33 гривны.

По данным Минфина, в начале декабря 2022 года цена на яйца в магазинах составила 74,2 гривны за десяток.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в первом полугодии 2023 года стремительного удешевления яиц не ожидается – из-за сезона низкой производительности яйценоскости кур и повышенного спроса на Пасху.

Предполагается, что цена может остаться на уровне 75 гривен за 10 штук,

– рассказали в Институте 24 каналу.

Во сколько обойдется праздничный стол в 2022 году

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году стоимость традиционного новогоднего стола вырастет на 44% против прошлого года. Следовательно, в этом году украинской семье из четырех человек новогодний стол обойдется примерно в 2 655 гривен.

Наибольший рост наблюдается по мясным и молочным продуктам,

– отмечает Инна Сало.

Напомним! В этом году Новый год приходится на выходные, однако из-за военного положения в январе население не будет иметь дополнительных выходных.