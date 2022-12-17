Однако впоследствии трейдеры смогли его преодолеть, а цена горючего даже начала снижаться. Самый заметный скачок произошел с ценой автогаза, который 16 июня в среднем стоил 42,50 гривны за литр, а уже 16 августа – 26,56 гривны.

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Новым вызовом для рынка горючего стали массированные атаки россиян по критической инфраструктуре и перебои со снабжением электроэнергией. Так, в последний месяц цена бензина и дизеля снова пошла вверх. В среднем на АЗС эти виды горючего подорожали на 2,34 и 6 гривен соответственно.

Так что 24 канал пообщался с экспертами по рынку горючего, чтобы выяснить, только ли перебои с электроэнергией стали причиной роста цены, стоит ли готовиться к дефициту и чего ждать в следующем 2023 году.

Цена горючего выросла в ноябре

"Ажиотаж – национальный инстинкт"

Сергей Куюн напоминает, что 23 ноября произошел обстрел, который фактически привел к первому блэкауту и соответственно возникли ажиотаж и паника, когда люди скупали горючее. По его мнению, у украинцев уже такой национальный инстинкт, если страшно, нужно ехать заправляться. Вторая причина роста цены бензина и дизеля – рост потребности в генераторах, а соответственно и рост спроса на горючее.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" То есть спрос вырос. Я вот общался с большими сетями от 10% до 20% и был рост реализации в первые 3–4 дня (после 23 февраля, – 24 канал). Сейчас, например, половина станций вообще пустуют. Есть горючее, они работают, все марки горючего есть, но нет покупателей.

Таможня остановилась

Также цена горючего выросла во время блэкаута из-за остановки работы таможни. Эксперт объясняет, из-за перебоев с электроэнергией оказалось, что горючее невозможно оперативно привезти в Украину, поскольку таможня остановилась.

У нее тоже не было света и она не могла производить оформление грузов. Сначала света у них не было, потом связи, то есть здесь есть спрос, а поставок нет. Соответственно тоже возник ажиотаж, приведший к увеличению закупочных цен (оптовых). Оптовые поставщики повышали цены,

– объясняет он.

Член Экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев тоже отмечает проблемы с логистикой и на таможне из-за отсутствия электроэнергии как одну из причин роста цены горючего.

Геннадий Рябцев Член Экспертного совета Министерства энергетики Не только из-за отсутствия самой электрической энергии, но и из-за отсутствия связи в пунктах пропуска и доступа к сети налоговой службы и таможенного контроля. И в Украине сейчас из-за постоянных перебоев с электроснабжением не на всех автозаправочных станциях реализуется топливо, так как не все они оборудованы генераторами. На некоторых работает только одна раздаточная колонка и это также влечет за собой рост стоимости топлива.

Эмбарго на российскую нефть

Еще одним не менее важным фактором роста цены горючего эксперты назвали введение эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступило в силу 5 декабря. Ведь Украина экспортирует топливо преимущественно именно из Европы.

Во-первых, сократилось количество предложений того же дизельного топлива, потому что оно экспортируется прежде всего из Европы, потому что нет других поставок и на этом рынке сейчас в основном удовлетворяются на условиях среднесрочных и долгосрочных контрактов.

– объясняет Рябцев.

Что касается объемов переработки нефтепродуктов, то они сократились из-за сокращения поставок российского топлива. По мнению Рябцева, выходом могло бы стать подписание соответствующих соглашений между производителями топлива в Европе и украинскими трейдерами, однако они предпочитают партии нефтепродуктов, закупаемые на спотовом рынке, что называется сегодня на сегодня.

Следовательно, меньше возможностей для закупки и конкуренция между самими участниками рынка и вполне понятно, что выше цены. "Кроме того, мы имеем сейчас необходимость закупки зимнего топлива. Во-первых, этого топлива меньше, во-вторых, это топливо дороже по сравнению с летними марками топлива", – добавляет он.

Сергей Куюн отмечает, что никто не мог спрогнозировать, что будет происходить после нефтяного эмбарго. Он напоминает, что в период с 23 ноября по 5 декабря все писали вокруг: "Ой, будет рост цен", "Ой, не будет продукта". Следовательно, все европейские ресурсовладельцы просто остановили торговлю.

Если все говорят, что завтра вырастет цена, зачем мне сегодня продавать. И соответственно, и в закупках произошла пауза. То есть не могли в украинских компаниях оперативно купить или продавали, но по высоким спекулятивным ценам. Но наши покупали, потому что не было выбора, ведь нужно было горючее. Соответственно это все привело к тому, что был закуплен объем по достаточно высоким ценам и эти цены пока сохраняются,

– рассказывает директор "А-95".

После того, как панические настроения и ажиотаж спали, а цена в мире пошла вниз, в Украине она продолжает медленно расти. Ведь реальные сделки, которые заключают трейдеры, все равно сейчас в себе содержат спекулятивную составляющую. "Европейцы – они тоже бизнесмены, они видят, что трейдеры из Украины им звонят, есть ажиотаж. Никто не говорил: "Наверное, дорого, покупать не будем". Все побежали и купили это дорогое горючее. Соответственно оно и спровоцировало этот рост". – объясняет Куюн.

Вместе с тем он надеется, что в скором времени сформируется запас на рынке горючего, это почувствуют ресурсовладельцы в Европе и, соответственно, цены на украинских АЗС тоже пойдут вниз. Поскольку сейчас достаточно высокие объемы поставок, такие же, как летом, хотя сейчас потребление значительно ниже.

От чего зависит цена автогаза

Если на цену дизеля и бензина оказывают существенное влияние внутренние факторы, например, спрос, то что касается сжиженного газа – сугубо тенденции мирового рынка и сфера закупок.

Возможно, какой-то локальный дефицит возник или котировки миру начинают изменяться. Там много факторов, этот рынок немного не похож на бензин и дизель, поэтому это можно объяснять только изменением мировой конъюнктуры.

– рассказывает Куюн.

Напомним, что самая высокая цена сжиженного газа на АЗС составляет в середине июня 42,50 гривны за литр, по состоянию на 15 декабря в среднем это 29,52 гривны. Самую низкую цену в 26,95 гривен 15 декабря готов предложить оператор "Авантаж 7".

Дефицит: стоит ли вообще рассматривать такой вариант

В конце весны – начале лета в Украине возник дефицит горючего. Это было вызвано рядом обстоятельств, начиная от уничтожения мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз в результате ракетных обстрелов, и тем, что практически все горючее Украина импортировала из России и Беларуси.

Соответственно, после начала полномасштабной войны страна переориентировалась на новые рынки поставок – Европу. Это привело к проблемам с логистикой, ведь цистерн и бензовозов было недостаточно. Сейчас оснований говорить о том, что дефицит горючего может повториться, – нет. В этом 24 канал единогласно заверили эксперты.

Совершенно нет. Почему был этот дефицит? Потому что у нас россияне разрушили 100% поставок и, соответственно, у нас не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта. У европейцев не было ресурсов под нас, потому что никто на нас не рассчитывал, потому что нас никогда не было на том рынке. Сейчас это все работает, у нас количество бензовозов в этом году выросло более чем в три раза. У нас и железная дорога работает нормально. У всех есть контракты. Все знают, куда бежать и кому звонить. Поэтому я вообще исключаю вероятность каких-либо таких рецидивов в той или иной форме,

– рассказал Куюн.

Говорить о том, что дефицит может возникнуть из-за массового использования генераторов, Рябцев считает некорректным. "Недостатка топлива из-за большего количества генераторов возникнуть не может, потому что все генераторы вместе меньше потребляют топливо, чем единственное крупное аграрное предприятие", – объясняет он.

Что будет с ценой горючего в 2023 году

В октябрьском инфляционном отчете НБУ отметил, что горючее продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами – до 20%.

С другой стороны, ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими,

– добавили там.

Напомним, что в ноябре горючее подорожало на 59,4% в годовом исчислении и 1,3% в месячном. Рост цен в месячном измерении регулятор объяснил повышением издержек бизнеса и усилением спроса на фоне перебоев с электроснабжением.

Драйверы роста цен

Геннадий Рябцев прогнозирует, что драйверов роста цены горючего в следующем году может быть несколько.

Несовершенство логистических цепочек и отсутствие возложенной на трейдеров ответственности. Отсутствие в государстве каких-либо средств контроля и сокращение объемов поставок нефтепродуктов на европейский рынок после введения эмбарго как 5 декабря, так и 5 февраля следующего года.

К слову, Сергея Куюн также отмечает, что в результате эмбарго на российские нефтепродукты цена горючего может вырасти.

Я это не исключаю, потому что это значит, Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного топлива. Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллионов тонн в месяц. У нас (в Украине, – 24 канал), видимо, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы,

– объясняет он.

Что следует знать о нефтяном эмбарго С 5 декабря действует эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в 60 долларов за баррель, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Такие санкции запрещают европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны. А уже с 5 февраля следующего года эти же ограничения будут касаться и российских нефтепродуктов. Ограничения предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.

Эмбарго на российские нефтепродукты

Директор "А-95" считает, что в Европе постараются заменить российские нефтепродукты и будут покупать не у агрессора. Однако следует отметить тот факт, что все эти новые источники поставки удалены. Речь идет об Азии, арабских странах. Также из-за этого вырастет и цена, ведь вырастет стоимость логистики

Из Индии, например, танкер идет три недели, а из Приморска русского – три дня. Конечно, это другое транспортное плечо, другие цены и так далее. Поэтому я не исключаю, что из-за этого ажиотажа и большого спроса цена может расти до какого-то периода, пока рынок не найдет замену этим ресурсам. А потом, когда это выйдет на какие-то стабильные рельсы, я думаю, что цена уравновесится. Эта транспортная составляющая – она большая, это будет дороже, чем из России везти, но это не какие-то космические цифры. Условно говоря, это будет дороже на две-три гривны за литр – это максимум,

– прогнозирует Куюн.

Поэтому нельзя сказать, что это в разы или в десятки процентов подорожание. Я не исключаю, что эти месяцы до 5 февраля и февраль – они будут напряжены, а напряжение – это всегда высокая цена.

Но опять мы живем в такое время, что никто ничего утвердительно сказать не может. Смотрите, как все ожидали нефтяного эмбарго, возможно, это россияне разгоняли. "Все пропало, цены взлетят, нефти не будет, дефицит". И что? Неделя-две мы прожили с этим, а цены не только не выросли, они упали. Поэтому вот как будет с продуктом здесь, тоже сложно утверждать. В принципе, в теории, как оно должно быть: рост цены, это подтянет стоимость на мировом рынке.

Преодоление дефицита: пример Украины

Преодоление Украиной дефицита горючего в определенной степени можно считать показательным, ведь наша страна сумела в достаточно короткий срок построить совершенно новую логистику и найти новых поставщиков. Одно из решений преодоления дефицита – покупать горючее по высокой цене, чтобы наполнить рынок, считает Сергей Куюн.

Как мы преодолели кризис тогда в мае-июне? Просто наши ребята приходили и говорили: "Сколько?", "что на 20% выше рынка – на", "у перевозчика тариф в 5 раз выше рынка – на". Все, и мы тогда привезли горючее. Да, оно было дорогим, мы его покупали для того, чтобы насытить рынок. Как только рынок наполнился, упали и те спекулятивные премии, тариф на перевозку и транспортировку тоже спал и стал рыночным,

– вспоминает он.

По его мнению, то же будет происходить и в Европе. "Да, будет период, когда придется платить дорого, но потом это приведет к тому, что цена станет рыночной, рано или поздно все будет нормально и поедет просто из других источников", – добавляет эксперт.