Как изменилась цена горючего за месяц

Согласно данным Госстата, цена горючего в месячном измерении выросла на 1,3%, а вот в годовом – на 59,4%. Согласно данным передающей Консалтинговой группы "А-95" "Минфин", то цена дизеля выросла почти на 6 гривен, а бензина марки А-95 – на чуть больше чем 2 гривны.

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Полезно! На 13 декабря наиболее выгодную цену бензина А-95 предлагает оператор ZOG – 45 гривен за литр, а дизельное топливо – Укр-Петроль, 52 гривны за литр.

Почему цена горючего выросла

Эксперт по рынку горючего Дмитрий Куюн, в комментарии 24 каналу, рассказал, что на рост цены горючего повлиял ряд факторов

Дмитрий Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" В действительности это было комплексно. 23 ноября произошел обстрел, фактически приведший к первому блекауту и соответственно возникший ажиотаж, паника, когда люди скупали горючее и объективно скупали, как для себя. И во-вторых, объективно возросла потребность в генераторах, потому что не было света и конечно начали их активно использовать.

То есть возрос спрос, объясняет он. Куюн рассказывает, что общался с большими сетями и может отметить, что от 10% до 20% был рост реализации в первые 3 – 4 дня (после 23 февраля). Сейчас же панические настроения спали, по словам эксперта, половины станций пустуют при том, что на них есть все марки горючего, но нет покупателей.

Еще одним не менее важным фактором, повлиявшим на цену – эмбарго на российскую нефть. На фоне панических настроений и неопределенности по насыщенности рынка цена начала расти.

Если все говорят, что завтра вырастет цена, зачем мне сегодня продавать. И соответственно, и в закупках произошла пауза. То есть не могли в украинских компаниях оперативно купить или продавали, но по высоким спекулятивным ценам,

– рассказывает Куюн.

Если паника спала, почему цена не пошла вниз

Несмотря на то, что краткосрочные панические настроения среди украинцев спали, цена на дизельное топливо не пошла вниз, а продолжила тенденцию роста. Куюн объясняет это тем, что возникший ажиотаж привел к увеличению закупочных цен (оптовых). Оптовые поставщики начали увеличивать цены.

Этот спрос нужно было чем перекрывать, потому что никто не имел запасов, ведь никто не может спрогнозировать блекаут. Поэтому все начали скупать, но оказалось, что нельзя оперативно привезти горючее, поскольку таможня остановилась. У нее тоже не было света и она не могла осуществлять оформление грузов,

– объясняет эксперт.

Подешевеет ли дизель

Куюн отмечает, что украинцы покупали дизель по высокой цене, поскольку не было выбора и потребовалось горючее. Это в свою очередь привело к тому, что был закуплен объем по достаточно высоким ценам и эти цены пока сохраняются.

То есть мы видим, что цена в мире падает, но для Украины реальные заключаемые соглашения они все равно сейчас в себе держат спекулятивную составляющую. Европейцы – они тоже бизнесмены, они видят, что трейдеры из Украины им звонят, есть ажиотаж,

– делится он.

Также после дефицита горючего весной и в начале лета, многие украинцы беспокоят, не возникнет ли такая ситуация снова. Однако Куюн успокаивает и подчеркивает, что сейчас нет оснований для этого.

Что касается цены в дальнейшем, то директор Консалтинговой группы А-95 отмечает, что сейчас высокие объемы поставок, а потребление топлива значительно ниже, чем летом. Он прогнозирует, что сформируется запас и европейский рынок в ближайшее время наполнится, соответственно ажиотаж спадет и цена пойдет вниз.