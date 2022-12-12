Сколько стоит автогаз сейчас

В настоящее время автогаз стоит в среднем 29,41 гривны, тогда как еще в начале месяца цена составляла 28,71 гривны. Удорожание совершается четвертый месяц подряд: в сентябре этого года средний тариф держался на уровне 26,09 гривны.

К теме В Украине дефицита горючего не будет, а цены на АЗС могут снизиться: прогнозы экспертов

Как цены отличаются по АЗС

Наименьшую цену на автогаз составляет 26,95 гривны, предлагает АЗС "Авантаж 7". Она находится в Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях. Второе место занимает АЗС Mango в Винницкой и Львовской областях – 27, 59 грн. 28,05 – 28,90 гривны предлагает государственная АЗС "Укрнафта" – цены варьируются в зависимости от области.

Несколько дороже цены на заправках премиум-класса "Okko", "WOG" и "Socar" - 29,99 и по 29,98 гривны соответственно. Приблизительно на таком же уровне находятся цены на заправках Neftek, РУР групп и Chipo.



Цены на украинских АЗС по состоянию на 12 декабря / Минфин

Как изменились цены на бензин

Цена бензина A-95 составляет 52,27 гривны, что на 88 копеек дороже, чем 1 декабря. Цена на A-95 и А-92 изменилась на 1,07 грн и 1,05 грн соответственно. Дизтопливо подорожало на 25 копеек с начала месяца.

Как повлияет на рынок эмбарго нефти