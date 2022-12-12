Скільки коштує автогаз зараз

Наразі автогаз коштує у середньому 29,41 гривні, тоді як ще на початку місяця ціна складала 28,71 гривні. Подорожчання відбувається четвертий місяць підряд: у вересні цього року середній тариф тримався на рівні 26,09 гривні.

До теми В Україні дефіциту пального не буде, а ціни на АЗС можуть знизитися: прогнози експертів

Як ціни відрізняються по АЗС

Найменшу ціну на автогаз, що складає 26,95 гривні, пропонує АЗС "Авантаж 7". Вона є у Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях. Друге місце посідає АЗС Mango у Вінницькій та Львівській областях – 27, 59 гривні. 28,05 – 28,90 гривні пропонує державна АЗС "Укрнафта" – ціни варіюються залежності від області.

Дещо дорожчі ціни на заправках преміум-класу "Okko", "WOG" та "Socar" – 29,99 та по 29,98 гривні відповідно. Приблизно на такому ж рівні знаходяться ціни на заправках Neftek, РУР груп та Chipo.



Ціни на українських АЗС станом на 12 грудня / Мінфін

Як змінилися ціни на бензин

Ціна бензину A-95 наразі складає 52,27 гривні, що на 88 копійок дорожче, ніж 1 грудня. Ціна на A-95 та А-92 змінилась на 1,07 гривні та 1,05 гривні відповідно. Дизпаливо подорожчало на 25 копійок з початку місяця.

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