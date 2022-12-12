Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95", на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ціни на ринку пального можуть знизитися, а підготовка АЗС до блекауту продовжується.

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Що буде з цінами

За прогнозами генеральних директорів трьох найбільших АЗС в Україні, особливих коливань у цінах не передбачається, як і дефіциту пального.

Більш того, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми шляхом попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов,

– зазначається на сторінці Куюна.

Важливо, що повторення весняної кризи із дефіцитом пального неможливе. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні. Звичайно, можливі локальні катаклізми, але вони траплялися й до війни.

Чи працюватимуть АЗС без світла

Понад 90% мереж вже обладнані генераторами. Більш того, формується резервний фонд та ремонтні бригади.

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Збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями – чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо.

Зверніть увагу, усе вище зазначене просять не тягнути з собою на АЗК – там це вже є.

Які ціни на АЗС були у листопаді

Подорожчання почалося у другій половині листопада і припало на день масованих ракетних атак росіян 15 листопада.