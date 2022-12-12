Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95", на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ціни на ринку пального можуть знизитися, а підготовка АЗС до блекауту продовжується.
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Що буде з цінами
За прогнозами генеральних директорів трьох найбільших АЗС в Україні, особливих коливань у цінах не передбачається, як і дефіциту пального.
Більш того, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми шляхом попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов,
– зазначається на сторінці Куюна.
Важливо, що повторення весняної кризи із дефіцитом пального неможливе. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні. Звичайно, можливі локальні катаклізми, але вони траплялися й до війни.
Чи працюватимуть АЗС без світла
Понад 90% мереж вже обладнані генераторами. Більш того, формується резервний фонд та ремонтні бригади.
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Збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями – чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо.
Які ціни на АЗС були у листопаді
Подорожчання почалося у другій половині листопада і припало на день масованих ракетних атак росіян 15 листопада.
- Відтоді середньозважена ціна бензину A-95+ збільшилася з 49,97 до 52,19 гривні.
- Бензин A-95 коштував 51,44 гривні, тоді як раніше ціна складала 49,43 гривні.
- Середня ціна А-92 становить 51,25 гривні, тоді як місяць тому вона була на рівні 47,83 гривні.
- Дизельне паливо зросло у ціні на 56 копійок. Наразі його ціна становить 54,91 гривні.
- Середньозважена ціна автогазу в середині листопада становила 28,72 гривні, тоді як зараз 29,17 гривні.