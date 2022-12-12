Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95", на своей странице в Facebook сообщил, что цены на рынке горючего могут снизиться, а подготовка АЗС к блекауту продолжается.
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Что будет с ценами
По прогнозам генеральных директоров трех крупнейших АЗС в Украине, особых колебаний в ценах не предусматривается, как и дефицит топлива.
Более того, вполне возможно снижение цен, поскольку мировые котировки, несмотря на антироссийские санкции, упали, а закупочные цены для Украины удерживаются предварительным путем спроса и логистических факторов, в том числе и погодных условий.
– отмечается на странице Куюна.
Важно, что повторение весеннего кризиса с дефицитом горючего невозможно. Сети активно контрактуют горючее, создают запасы и не только в Украине. Конечно, возможны локальные катаклизмы, но они встречались и до войны.
Будут ли работать АЗС без света
Более 90% сетей уже оборудованы генераторами. Более того, формируется резервный фонд и ремонтные бригады.
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Увеличивают запасы товаров в магазинах, расширяют количество мест в кафе, оборудуют дополнительными устройствами – чайниками, микроволновками, розетками и т.д.
Какие цены на АЗС были в ноябре
Подорожание началось во второй половине ноября и пришлось на день массированных ракетных атак россиян 15 ноября.
- С тех пор средневзвешенная цена бензина A-95+ увеличилась с 49,97 до 52,19 грн.
- Бензин A-95 стоил 51,44 гривны, тогда как раньше цена составляла 49,43 гривны.
- Средняя цена А-92 составляет 51,25 гривны, тогда как месяц назад она была на уровне 47,83 гривны.
- Дизельное топливо выросло в цене на 56 копеек. Теперь его цена составляет 54,91 гривны.
- Средневзвешенная цена автогаза в середине ноября составила 28,72 гривны, тогда, как сейчас, 29,17 гривны.