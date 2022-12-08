Однако проблемы нехватки топлива на рынке могут возникнуть не из-за генераторов, а из-за отсутствия возможности заключения краткосрочных контрактов на европейском рынке. Так может произойти из-за нехватки продукта вследствие нефтяного эмбарго.
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Будет ли дефицит горючего
Поскольку большинство украинских трейдеров имеют спотовые, а не долгосрочные или среднесрочные контракты на топливо, они закупают излишки продукта, остающиеся после выполнения основных контрактов. Однако, по словам экономического эксперта Геннадия Рябцева, после эмбарго 90% российской сырой нефти такого излишка может не остаться.
Если же уменьшение объемов нефти будет большим, в Украине может возникнуть нехватка топлива. Тогда цены и на бензин, и на дизель поднимутся.
– отмечает эксперт.
Могут ли украинские трейдеры изменить тактику
Пока украинские компании все еще могут заключить долгосрочные контракты, однако, по словам Геннадия Рябцева, у них нет стимулов для этого.
Стимулов нет, поскольку государство сняло этот вопрос с повестки дня, хотя это опасно в сложившейся ситуации,
– объясняет эксперт.
Напомним, ранее директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн объяснил, почему на рынке горючего возникло напряжение.
Насколько изменились цены на топливо
Удорожание началось во второй половине ноября и пришлось на день массированных ракетных атак россиян 15 ноября. С тех пор средневзвешенная цена бензина A-95+ увеличилась с 49,97 до 52,19 гривны. Бензин A-95 стоит 51,44 гривны, тогда как раньше цена составляла 49,43 гривны. Средняя цена А-92 составляет 51,25 гривны, в то время как месяц назад она была на уровне 47,83 гривны.
Дизельное топливо выросло в цене на 56 копеек. В настоящее время его цена составляет 54,91 гривны. Средневзвешенная цена автогаза в середине ноября составила 28,72 гривны, в то время как сейчас 29,17 гривны.
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Как работает нефтяное эмбарго
- 5 декабря вступило в силу европейское эмбарго российской сырой нефти, транспортируемой морским путем. Запрет включает около 90% продукта.
- Вместе с тем начало действовать ограничение цены на российскую нефть для третьих стран. Это означает, что при закупке российской нефти выше ценового предела, согласованного на уровне 60 долларов за баррель, страны G7 не будут предоставлять покупателю морских услуг.
- Для любителей российской нефти ситуацию усложнит то, что более 95% всего рынка морских страховок сосредоточено в Великобритании.