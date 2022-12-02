Цена автогаза растет

По данным Госстата, в октябре, по сравнению с сентябрем 2022 года, больше всего подорожал автогаз – на 3,7% в месячном измерении.

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За эту неделю автогаз в среднем подорожал на 20 копеек до 28,25 гривны за литр. На станциях Neftek и Prime автогаз подорожал за неделю на 1 гривну, а Mango, WOG, "Авантаж 7" и ОККО подняли цены на 30-80 копеек за литр, передает Enkorr.

Самая выгодная цена за литр этого вида горючего предлагает компания "Авантаж 7" - 26,85 гривны за литр, а вот на Neftek придется заплатить аж 29,99 гривны за литр.

Почему горючее дорожает

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн резюмирует, во второй половине ноября выросла цена почти на все виды горючего. При этом подчеркивает, дефицита не предусматривается. Он пояснил, цены на рынке горючего выросли, учитывая несколько факторов:

погодные условия,

перебои работы таможни,

увеличение потребления,

увеличение спроса.

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Рост цен на дизель может быть вызван скачком на европейском рынке в октябре, а то цены на бензин по прогнозам должны остаться на таком же уровне. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что некоторые украинские АЗС повысили цены на топливо после массированных атак, опираясь на ажиотаж.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований На самом деле, поводов для такого повышения нет, поскольку нехватки топлива не предусматривается. Кроме того, спрос на топливо тоже не увеличился, ведь пик потребления давно прошел, а расходы на сельскохозяйственные нужды в разы превышают потребность в генераторах.

По состоянию на 2 декабря средняя цена горючего выглядит следующим образом:

Бензин А-95 – 50,73 гривны за литр (+18 копеек);

Дизельное топливо – 54,87 гривны за литр (+15 копеек);

Автогаз – 28,85 гривны за литр (+14 копеек).

Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5 – 4 гривны за литр.