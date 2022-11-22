Также усугубить дефицит дизтоплива может и европейское эмбарго на российскую нефть, которое начнет действовать в декабре и нефтепродукты с 5 февраля. К слову, европейские трейдеры уже спешат наполнить резервуары в регионе российским дизелем до вступления в силу эмбарго.

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Каждый регион столкнется с угрозой дефицита

В течение нескольких месяцев практически каждый регион на планете столкнется с угрозой дефицита дизельного топлива.

Где уже ощущается дефицит дизеля

В США запасы дизеля и мазута упали до самого низкого за четыре десятилетия уровня. Спотовая стоимость этого вида горючего в Нью-Йорке в этом году выросла на 50%, а в начале ноября цена достигла 4,9 доллара за галлон, что вдвое больше года назад.

Дефицит дизеля ощущается и на северо-западе Европы. Там запасы фиксируются на самом низком уровне с 2011 года. Фьючерсные контракты на дизель здесь примерно на 40 долларов дороже, чем на нефть сорта Brent, хотя традиционная сезонная премия составляет в среднем 12 долларов.

Это самый большой дизельный кризис, который я когда-либо видел,

– Дарио Скаффарди, бывший гендиректор нефтеперерабатывающей компании Saras SpA.

Причин дефицита дизеля

Сокращение поставок сырой нефти и нефтепродуктов в результате российской агрессии.

Влияние пандемии коронавируса, в ходе которой нефтеперерабатывающие заводы закрыли наименее прибыльные заводы.

Уменьшение инвестиций в отрасль на фоне планов отказа от ископаемого топлива.

Сбои в судоходстве и забастовки рабочих в Европе.

Аналитики Bloomberg резюмируют, что это все происходит на фоне бэквордации (рыночной ситуации), когда премия по кратковременным контрактам выше, чем по более длинным. Это приводит к тому, что поставщики продают товар сейчас, а не создают запасы.