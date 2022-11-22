Також посилити дефіцит дизпалива може і європейське ембарго на російську нафту, котре почне діяти у грудні та нафтопродукти з 5 лютого. До слова, європейські трейдери вже поспішають наповнити резервуари в регіоні російським дизелем до набуття чинності ембарго.

Зверніть увагу Європа рекордно скуповує російський дизель, щоб встигнути до ембарго

Кожен регіон зіткнеться з загрозою дефіциту

Протягом наступних кількох місяців практично кожен регіон на планеті зіткнеться із загрозою дефіциту дизельного палива.

Де вже відчувається дефіцит дизелю

У США запаси дизелю та мазуту впали до найнижчого за чотири десятиліття рівня. Спотова вартість цього виду пального у Нью-Йорку цьогоріч зросла на 50%, а на початку листопада ціна сягнула 4,9 долара за галон, що удвічі більше, ніж рік тому.

Дефіцит дизелю відчувається й на північному заході Європи. Там запаси фіксуються на найнижчому рівні з 2011 року. Ф'ючерсні контракти на дизель тут приблизно на 40 доларів дорожчі, ніж на нафту сорту Brent, хоча традиційна сезонна премія становить у середньому 12 доларів.

Це найбільша дизельна криза, яку я коли-небудь бачив,

– Даріо Скаффарді, колишній гендиректор нафтопереробної компанії Saras SpA.

Причин дефіциту дизелю

Скорочення постачання сирої нафти та нафтопродуктів внаслідок російської агресії.

Вплив пандемії коронавірусу, під час якої нафтопереробні заводи закрили найменш прибуткові заводи.

Зменшення інвестицій у галузь на тлі планів з відмови від викопного палива.

Збої у судноплавстві та страйки робітників у Європі.

Аналітики Bloomberg резюмують, що це все відбувається на тлі беквордації (ринкової ситуації), коли премія за короткочасними контрактами вища, ніж за довшими. Відтак це призводить до того, що постачальники продають товар зараз, а не створюють запаси.