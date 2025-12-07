Які професії можуть зникнути в майбутньому?

Прогнозується, що 300 мільйонів робочих місць під загрозою знищення через ШІ, а до 2030 року 41% компаній у всьому світі планують скоротити робочу силу, повідомляє Forbes з посиланнями на різні прогнози, передає 24 Канал.

Читайте також Рекордно збагатилися у 2025 році: скільки у світі нарахували доларових мільярдерів

Такий розвиток подій вплине на низку професій, що, найімовірніше, зникнуть через наступні 5 років. До списку таких увійшли:

Фахівці з введення даних

Таким працівникам варто рухатися в напрямку роботи з аналітикою чи обробкою даних. Тому варто опанувати Excel, SQL або Python, що відкриє шлях до посад, де потрібно працювати з інформацією, а не лише переносити її.

Телемаркетологи

Представникам цієї сфери варто переходи в digital-маркетинг або customer success. А щодо умінь, то варто починати працювати з CRM-системами, вести комунікації у соцмережах та будувати продажні стратегії.

Касири у роздрібній торгівлі

Фахівці можуть перейти в менеджмент роздрібної торгівлі чи управління логістичними процесами. Попит зростає на людей, які володіють навичками стратегічного планування, організації роботи та розумінням технологій у ритейлі.

Коректори та редактори

Тут варто шукати можливості у сфері контент-стратегії або ж digital-маркетингу. Натомість знання мови можна використати у створенні бренд-історій, SEO-проєктах чи розробці комплексних контент-кампаній.

Бухгалтери

Ці фахівці можуть перекваліфікуватися в аналітиків або фінансових консультантів. Роль зміщується від прорахунків до формування стратегічних рекомендацій для бізнесу.

Які професії обирають через розвиток ШІ?

У Великій Британії молоде населення намагаються частіше обирати професії, що потребують більше ручної роботи, пише Reuters. Йдеться про такі професії, як сантехніки, електрики, теслярі та інші спеціальності.

Професії білих комірців вважаються більш вразливими до збоїв, спричинених ШІ та автоматизацією, ніж ручна праця. А внаслідок того що роботодавці серед білих комірців планують скоротити кадри, університетські спеціальності стали більш ризикованими.

Наприклад, відповідно до даних Управління національної статистики, сантехніки у Великій Британії заробляють в середньому 37 881 фунт стерлінгів на рік (49 732 доларів США за середнім банківським курсом). Натомість кваліфіковані будівельники та працівники будівельних професій заробляють в рік 35 764 фунтів стерлінгів (46 953 доларів США).

Кого на думку Microsoft можна замінити в роботі?