Какие профессии могут исчезнуть в будущем?

Прогнозируется, что 300 миллионов рабочих мест под угрозой уничтожения из-за ИИ, а к 2030 году 41% компаний во всем мире планируют сократить рабочую силу, сообщает Forbes со ссылками на различные прогнозы, передает 24 Канал.

Такое развитие событий повлияет на ряд профессий, которые, вероятнее всего, исчезнут через следующие 5 лет. В список таких вошли:

Специалисты по вводу данных

Таким работникам стоит двигаться в направлении работы с аналитикой или обработкой данных. Поэтому стоит овладеть Excel, SQL или Python, что откроет путь к должностям, где нужно работать с информацией, а не только переносить ее.

Телемаркетологи

Представителям этой сферы стоит переходить в digital-маркетинг или customer success. А что касается умений, то стоит начинать работать с CRM-системами, вести коммуникации в соцсетях и строить продажные стратегии.

Кассиры в розничной торговле

Специалисты могут перейти в менеджмент розничной торговли или управления логистическими процессами. Спрос растет на людей, которые обладают навыками стратегического планирования, организации работы и пониманием технологий в ритейле.

Корректоры и редакторы

Здесь стоит искать возможности в сфере контент-стратегии или digital-маркетинга. Зато знания языка можно использовать в создании бренд-историй, SEO-проектах или разработке комплексных контент-кампаний.

Бухгалтеры

Эти специалисты могут переквалифицироваться в аналитиков или финансовых консультантов. Роль смещается от просчетов к формированию стратегических рекомендаций для бизнеса.

Какие профессии выбирают из-за развития ИИ?

В Великобритании молодое население стараются чаще выбирать профессии, требующие больше ручной работы, пишет Reuters. Речь идет о таких профессиях, как сантехники, электрики, плотники и другие специальности.

Профессии белых воротничков считаются более уязвимыми к сбоям, вызванных ИИ и автоматизацией, чем ручной труд. А вследствие того что работодатели среди белых воротничков планируют сократить кадры, университетские специальности стали более рискованными.

Например, согласно данным Управления национальной статистики, сантехники в Великобритании зарабатывают в среднем 37 881 фунт стерлингов в год (49 732 долларов США по среднему банковскому курсу). Зато квалифицированные строители и работники строительных профессий зарабатывают в год 35 764 фунтов стерлингов (46 953 долларов США).

