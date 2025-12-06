Какие профессии могут исчезнуть из-за развития ИИ?
Результаты исследования Microsoft являются плохими новостями для тех, кто сейчас наслаждается преимуществами офисной работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.
Команда Microsoft проанализировала набор данных из 200 тысяч анонимных и защищенных от конфиденциальности разговоров между пользователями и Microsoft Bing Copilot и обнаружила, что профессии, которые, вероятнее всего, будут устаревшие благодаря этой технологии, включают "предоставление информации и помощи, написание текстов, преподавание и консультирование".
Согласно анализу, среди профессий, которые вероятнее всего будут заменены, являются:
- переводчики;
- историки;
- торговые представители;
- писатели;
- авторы;
- представители службы поддержки клиентов.
Зато, профессии, которые являются самыми безопасными с точки зрения автоматизации с помощью искусственного интеллекта, включают операторов тяжелой техники и моторных лодок, поваров, строителей, массажистов и посудомойщиков.
Другими словами, главный вывод заключался в том, что низкооплачиваемые и ориентированные на ручной труд профессии гораздо реже будут автоматизированы, чем профессии, которые соответствуют экспертизе больших языковых моделей чат-ботов с искусственным интеллектом.
Как ИИ заменил значительную часть рабочих в США?
Массачусетский технологический институт опубликовал исследование, которое показало, что искусственный интеллект уже может заменить 11,7% рынка труда США, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Это до 1,2 триллиона долларов заработной платы в финансах, здравоохранении и профессиональных услугах. Массовые увольнения в IT, которые в этом году превысили 100 тысяч человек, оказались лишь началом.
Под угрозой сейчас находятся сотрудники в сфере HR, логистики, финансов, административные роли и большая часть рутинных офисных задач. Как говорят ученые, нейросети в первую очередь заменят офисных сотрудников, а не рабочие профессии.
Что известно о рынке труда в Украине?
Прогнозируется, что наибольший спрос в последующие годы будет на такие профессии, как разработчик программного обеспечения, специалист по цифровому маркетингу и аналитик Big Data. В Украине также наблюдается значительный спрос на комплектовщиков, продавцов, менеджеров и водителей.
Основные препятствия для бизнеса в Украине включают нехватку рабочей силы (59%), опасность работы (49%), и рост цен на сырье (47%). Перебои с водо- и теплоснабжением и отключение света стали значительной проблемой для 19% предприятий в октябре.
46% компаний отметили, что отток молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность, а 42% не почувствовали влияния. Дефицит кадров на рынке труда испытывают 74% компаний.