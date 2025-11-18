Какие главные препятствия для бизнеса в Украине?
Опрос провели с 22 по 31 октября среди 465 промышленных предприятий Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИЭД.
В октябре наблюдалось ослабление проблем с поиском кадров: только 46,5% компаний сообщили о сложностях с поиском квалифицированных работников, а поиск неквалифицированных работников остается вызовом для 34% бизнесов.
Нехватка рабочей силы в октябре остался на первом месте среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, хотя показатель сократился на до 59%.
На втором месте у нас опасность работать – это препятствие отметили 49% бизнесов после 51% в сентябре. А на третьем – препятствие "рост цен на сырье, материалы и товары", абсолютное значение которой снизилось с 55% до 47%,
– сообщил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.
Препятствие "небезопасно работать" находится в топе проблем бизнеса во время войны с конца 2023 года и почти все время держится у отметки 50%. Худшая ситуация в Запорожской области, где на эту проблему указали почти 100% бизнеса.
Среди других проблем – уменьшение спроса на продукцию и услуги (27% после 25% в сентябре) и логистические сложности (23% после 18%) с перевозкой сырья или готовых товаров по территории Украины.
Наиболее существенное изменение произошло относительно препятствия "перебои с электро-, водо- или теплоснабжением": еще в сентябре о нем говорило 4% опрошенных, а уже в октябре – 19%,
– отметил Евгений Ангел.
Более детальный анализ данных сентября указывает, что 22% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за перебоев с электроэнергией, а в среднем бизнес потерял 5% рабочего времени – максимум с февраля 2025-го. По итогам октября ожидается более существенный рост потерь рабочего времени.
Наибольшие потери рабочего времени из-за перебоев с электроэнергией понесли предприятия:
- Днепропетровской (18%);
- Житомирской (18%);
- Сумской областей (11%);
- Киева (9%);
- Черниговской области (7%).
Доля нейтральных оценок экономической политики правительства снова выросла – в октябре до 65% – за счет тех, кто не определился. Доля положительных ответов удерживается на уровне всего 4%. Негативно оценивает экономическую политику правительства 21% респондентов – каждый пятый опрошенный.
