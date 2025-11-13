Что известно о схеме помощи Ирану?

Санкции наложили на сеть закупок, сосредоточенную вокруг предприятия из трех человек, известного как "партнерство MVM", сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

С 2023 года партнерство и его сеть координируют закупки ингредиентов топлива для баллистических ракет, включая хлорат натрия, перхлорат натрия и себациновую кислоту. Сейчас под подозрениями 32 физических и юридических лица, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые управляют несколькими сетями закупок.

Другая сеть помогает иранской государственной компании с закупками компонентов для БпЛА, используя подставные компании в Украине – ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера".

Известно, что иранский агент использовал их для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры, для HESA – "дочки" компании, производящей военные самолеты Ирана и беспилотные летательные аппараты серии Ababil.

Поэтому на украинские компании наложили санкции.

Что предусматривают санкции?

В результате санкции все имущество и доли в собственности определенных или заблокированных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются.

Кроме того, осуществление определенных операций с участием этих лиц может привести к введению вторичных санкций в отношении иностранных финансовых учреждений-участников. Минфин может запретить или установить строгие условия по открытию или ведению в Соединенных Штатах корреспондентского счета или счета для оплаты иностранного финансового учреждения.

Что известно о санкциях против Ирана и тех, кто помогает стране?