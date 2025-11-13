Что известно о схеме помощи Ирану?
Санкции наложили на сеть закупок, сосредоточенную вокруг предприятия из трех человек, известного как "партнерство MVM", сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.
С 2023 года партнерство и его сеть координируют закупки ингредиентов топлива для баллистических ракет, включая хлорат натрия, перхлорат натрия и себациновую кислоту. Сейчас под подозрениями 32 физических и юридических лица, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые управляют несколькими сетями закупок.
Другая сеть помогает иранской государственной компании с закупками компонентов для БпЛА, используя подставные компании в Украине – ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера".
Известно, что иранский агент использовал их для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры, для HESA – "дочки" компании, производящей военные самолеты Ирана и беспилотные летательные аппараты серии Ababil.
Поэтому на украинские компании наложили санкции.
Что предусматривают санкции?
В результате санкции все имущество и доли в собственности определенных или заблокированных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются.
Кроме того, осуществление определенных операций с участием этих лиц может привести к введению вторичных санкций в отношении иностранных финансовых учреждений-участников. Минфин может запретить или установить строгие условия по открытию или ведению в Соединенных Штатах корреспондентского счета или счета для оплаты иностранного финансового учреждения.
Что известно о санкциях против Ирана и тех, кто помогает стране?
В июле Минфин США объявил новые масштабные санкции, касающиеся 50 физических и юридических лиц, а также 50 судов, которые занимаются перевозкой нефти из Ирана и России. Санкции связаны с сетью, которую контролирует Мохаммад Хосейн Шамхани.
ООН возобновила санкции против Ирана из-за его ядерной программы, речь идет об эмбарго на оружие и замораживании активов. Тегеран отозвал своих послов и обратился к генсеку ООН, призвав его предотвратить введение ограничений.
Минфин США ввел санкции против сети судоходных компаний, возглавляемой Валидом ас-Самарраи, за контрабанду иранской нефти, замаскированной под иракскую. Сеть использовала корабли под флагом Либерии для смешивания иранской и иракской нефти, привлекая подставные компании для уклонения от международных санкций.