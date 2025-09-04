Как работала схема контрабанды?
Сеть работала преимущественно путем тайного смешивания иранской нефти с иракской и продажи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
Смотрите также Иранский след: как Китай через теневые схемы скупает российскую нефть
Валид Халед Хамид ас-Самарраи – гражданин Ирака и Сент-Китс и Невис, является бизнесменом из ОАЭ. Он руководит сетью компаний, управляющих судами для продажи иранской нефти на международных рынках. По предварительным оценкам, сеть ас-Самарраи ежегодно генерирует около 300 миллионов долларов как для Ирана, так и для его партнеров.
Для управления операциями своей сети бизнесмен полагается на две свои компании, базирующиеся в ОАЭ:
- Babylon Navigation DMCC;
- Galaxy Oil FZ LLC.
В то время как Babylon занимается логистикой и транспортными аспектами деятельности сети, Galaxy Oil является основным трейдером энергетических продуктов на мировом рынке.
Для контрабанды нефти иранского происхождения "Ас-Самарраи" использует группу судов, эксплуатируемых Babylon – ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO и PAOLA. Они работают под флагом Либерии – для смешивания иранской и иракской нефти в море, путем перевозки с судна на судно в Персидском заливе и в иракских портах,
– пишут в Управлении.
Хотя Babylon управляет этими судами и эксплуатирует их, "Ас-Самарраи" полагается на ряд подставных компаний, базирующихся на Маршалловых островах – Tryfo Navigation Inc. ( Tryfo ), Keely Shiptrade Limited ( Keely ), Odiar Management SA ( Odiar ), Panarea Marine SA ( Panarea ) и Topsail Shipholding Inc. ( Topsail ).
Чтобы скрыть деятельность, судна прибегали к различным методам:
- перегрузок "судно в судно" с иранскими танкерами;
- подделки сигналов автоматической идентификационной системы, которая передает информацию о местонахождении судна.
В общем сеть танкеров Ирана включает как иранские, так и иностранные суда, которые используются для уклонения от международных санкций путем сокрытия поставок нефти. Теперь все активы аль-Самарраи и его компаний в США или под контролем американцев, или заморожены.
Что известно о добыче нефти в Иране?
- В июле США ввели очередные санкции против контрабанды иранской нефти, в частности против компаний, что скрытно это делали. Санкции задели учреждения террористической группировки "Хезболла" и должностных лиц, способствовавших этому.
- Однако, как сообщалось накануне, санкции США не работают. Иран достиг самого высокого уровня добычи нефти за последние 46 лет, несмотря на санкции США, и продолжает наращивать объемы. Около 90% иранского нефтяного экспорта идет в Китай, а доходы от продажи энергоносителей достигли 78 миллиардов долларов.
- Также ограничения против иранской нефти вводит Великобритания. Страна ввела санкции против иранского нефтяного олигарха Хосейна Шамхани и связанных с ним компаний за поддержку дестабилизирующей деятельности в других странах. Шамхани и его сеть были ключевыми игроками в экспорте российской нефти.