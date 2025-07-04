Какие санкции США вводит против торговцев нефтью

Минфин США сообщил, что сеть компаний гражданина Ирака и Великобритании, Салима Ахмеда Саида, с 2020 года покупает и поставляет иранскую нефть, замаскированную под иракскую нефть, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Впоследствии эту нефть продают западным покупателям через Ирак или ОАЭ с использованием поддельной документации для того, чтобы избежать санкций.

Интересно! Такие компании как Al-Iraqia Shipping Services, Oil Trading (AISSOT) и VS Tankers, которую контролирует Салим Саид, занимались контрабандой нефти в пользу иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции, который Вашингтон признает террористической организацией.

В то же время известно, что с 2022 года в Ираке развивается сеть контрабанды мазута, которая генерирует ежегодно не менее 1 миллиарда долларов для Ирана и его приспешников.

Министерство финансов будет продолжать атаковать источники доходов Тегерана и усиливать экономическое давление, чтобы нарушить доступ режима к финансовым ресурсам, которые подпитывают его дестабилизирующую деятельность,

– заявил министр финансов США.

Поэтому, санкции блокируют активы американских лиц и запрещают американцам вести с этими компаниями бизнес.

Чего еще касаются ограничения

Кроме санкций против компаний, США ввели санкции и против нескольких судов, которые скрывают поставки иранской нефти. Это должно усилить давление на теневой флот Ирана.

Кроме того, введены ограничения в отношении высокопоставленных чиновников страны и против организации, связанной с контролируемой "Хезболлой" финансовым учреждением "Аль-Кард аль-Хасан".

Как объясняют в Минфине, чиновники, против которых введены санкции, совершили операции на миллионы долларов, что в итоге принесло пользу "Хезболле".