Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В США приняли законопроект о налогах и расходах

После того как законопроект одобрила Палата представителей, его должен подписать сам Дональд Трамп.

Стоит отметить, что принятию законопроекта предшествовала рекордная по продолжительности речь лидера демократов в Палате представителей США Хакима Джеффриса.

Он воспользовался так называемой "магической минутой", позволяющей лидерам выступать без ограничения во времени, и часами критиковал инициативу, затягивая обсуждение пакета.

По данным СМИ, речь Джеффриса длилась 8 часов и 45 минут.

Между тем Трамп возмутился таким затягиванием процесса голосования.

Для республиканцев это должно быть легким голосованием "за". Смешно!!!,

– написал он в Truth Social.

В чем суть законопроекта

Новый законопроект Дональда Трампа вызвал критику из-за потенциального роста дефицита федерального бюджета. Оппоненты указывают, что расчеты не учитывают возможного экономического роста, который могут вызвать налоговые послабления.

По прогнозам, дефицит бюджета в течение следующего десятилетия может вырасти до 2,3 – 5 триллионов долларов.

Закон предусматривает увеличение расходов на безопасность границ и оборону, а компенсация планируется за счет сокращения финансирования Medicaid, программы продовольственной помощи и налоговых льгот на зеленую энергетику.