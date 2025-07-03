Дональд Трамп до сих пор способен удивить мир – жаль только, что ему это удается преимущественно в негативном ключе и за счет украинских жизней и безопасности. Решение Пентагона "поставить на паузу" военные поставки для Украины, одобренные еще администрацией Байдена, вызвало мощный шквал критики в американских медиа.

Политики, эксперты и журналисты сразу взялись анализировать, как это решение может навредить национальным интересам США, порадовать Кремль и – что особенно интересно – соответствует ли эта "остановка" американскому законодательству.

24 Канал собрал реакции ведущих американских СМИ из обоих политических лагерей, чтобы разобраться, что на самом деле стоит за этой "паузой" и почему она вызывает беспокойство даже среди сторонников Трампа.

Как США внезапно остановили поставки оружия Украине

Пентагон приостановил отправку критически важных средств ПВО в Украину в худший момент – во время новой волны российских ракетных и дроновых атак. По данным The Wall Street Journal американские самолеты, которые должны были доставить ракеты к Patriot, Stinger, Hellfire и другое вооружение к европейским базам, были развернуты назад. Пентагон официально подтвердил "паузу", но заявил, что она временная и связана с "глобальным пересмотром" военных запасов США.

Украинская версия событий выглядит еще менее оптимистично. По данным The Economis, Киев видит в этой остановке элемент политического давления – очередную попытку администрации Трампа выбить уступки или склонить Украину к прекращению огня на российских условиях. Такие маневры не являются новинкой Трампа, и уже случались, в частности после публичного конфликта между Трампом и Зеленским весной.



Владимир Зеленский на фоне ЗРК Patriot во время визита на военную базу в Германии, 11 марта 2024 года / Фото AP

Но в отличие от прошлого раза, теперь пауза в поставках вызвала волну критики даже среди союзников Трампа, пишет Politico. Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик назвал это решение "неприемлемым" и требует экстренного брифинга от Белого дома и Пентагона.

Мы должны одновременно наращивать собственное производство вооружений и помогать тем, кто защищает свою свободу от жестокого диктатора,

– написал он.

Его коллега Майкл Маккол, председатель Комитета по международным делам Палаты представителей, прямо поставил под сомнение саму законность этой остановки. Мол, она может нарушать принятое Конгрессом законодательство о помощи Украине.

Если вы хотите заставить Путина сесть за стол переговоров, должны создавать давление. Санкции и поток оружия – это и есть давление. Если вы перекрываете оружие – вы теряете рычаги,

– подчеркнул Маккол.

Конечно, к шквалу критики присоединились и демократы. Сенатор Джин Шагин обвинила в решении министра обороны Пита Хегсета и главного советника Пентагона по политике Элбриджа Колби – обоих давно подозревают в желании перебросить американские ресурсы из Европы на противостояние с Китаем. Она подчеркнула, что "это подрывает обещания Трампа на саммите НАТО и вредит усилиям достичь справедливого мира".

Впрочем, в Республиканской партии нет единодушия по этому вопросу. Часть конгрессменов воспринимает паузу как "рутинную проверку", или вовсе не видит проблемы. Кто-то говорит о мизерных запасах, кто-то верит, что "европейцы уже подхватили инициативу". Все это еще больше размывает очевидный политический сигнал Вашингтона и создает ощущение дезориентации внутри американского политикума.

Но факт остается фактом – новых пакетов помощи для Украины нет с января, а сегодня пострадали уже принятые контракты. Сейчас Конгресс не выделяет денег, бюджет Пентагона урезает уже имеющиеся статьи расходов. А прекращение даже тех программ, которые остались в наследство от Байдена, – тревожный сигнал, который замечают не только в Киеве, но и в Москве.

"У нас нет выбора": Украина срочно ищет новые возможности

Украина в конце концов не стала устраивать публичного скандала из-за внезапной остановки поставок ПВО и боеприпасов. Но, по данным Politico, решение Пентагона стало полной неожиданностью для украинской стороны. Самолеты уже ждали в Польше, логистика была налажена – и вдруг все разворачивается вспять.

Официальная позиция Киева довольно сдержанная. Украина вызвала американского дипломата в МИД, чтобы заявить, что "любое промедление с поддержкой только поощряет агрессора к продолжению террора". Но неофициально это вызвало настоящий шок и немедленный поиск альтернатив.

У нас нет выбора,

– прокомментировал ситуацию один из украинских чиновников.

В ответ Киев резко изменил тактику. Теперь основная ставка не на прямые поставки от США, а на новую схему поставок, когда Европа покупает американское оружие и передает его Украине. Такой вариант позволил бы обойти отсутствие решений Конгресса и одновременно усилить оборонную способность Украины. Но даже такой порядок действий требует разрешения Вашингтона – и его пока нет.



Диаграмма демонстрирует резкое увеличение дроновых атак против Украины в период с конца 2024 года до сегодняшнего дня / Таблица WSJ

Все это происходит на фоне новой волны российского наступления на Сумщине и рекордных воздушных атак. В этих условиях Patriot и боеприпасы – не приятный бонус, а вопрос выживания.

Некоторые виды вооружения, которые критически важны для нас, не производит никто в демократическом мире, кроме США,

– подчеркивает второй украинский чиновник.

Но кризис заключается не только в нехватке оружия. Как пишет Washington Post, Украина страдает также от нехватки людей. Рекрутинг идет трудно, мобилизация кажется политически уязвимой, и даже новые инициативы не способны немедленно решить эти проблемы.

На фоне этого сильный контраст создают стратегически блестящие и рискованные спецоперации, вроде атаки против российских авиабаз. Такие операции поднимают боевой дух, но не меняют в корне ситуацию на фронте, где продолжается тяжелое, позиционное противостояние, подобное Первой мировой.

И хотя переговоры между Трампом и Зеленским на саммите в Гааге, по словам инсайдеров, прошли "очень хорошо", никакого нового пакета вооружения не было. Ближе всего к поддержке, что прозвучало из уст американского президента, – это фраза Трампа:

Они очень хотят эти ракеты-перехватчики... Мы посмотрим, сможем ли что-то предоставить. Они очень редкие.

Зато Украина остается решительной и уже объявила о разработке собственных баллистических ракет. Однако объективная реальность такова, что в войне на истощение Россия имеет преимущество – большую армию, больший ВПК, больше человеческого ресурса. И именно то, что уравновешивало этот баланс – решимость Запада, сегодня подорвано администрацией Трампа.

Если Россия победит – это будет не из-за слабости Украины. А из-за нерешительности Америки,

– заключает Washington Post.

Белый дом говорит – это пауза, Джейк Салливан – это капитуляция

Официальная версия из Вашингтона звучит довольно буднично. Мол, оружие Украине временно не поставляют, потому что надо "проверить запасы" и "позаботиться о готовности американской армии". Но бывший советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан убежден, что за этим стоит не бюрократия, а политика, которая точно не играет в пользу Украины.

В своей колонке для New York Times он называет подход Трампа "циничной игрой". Публично звучат угрозы России, обещания Киеву, условные "возможно дадим еще ракеты". Но за кулисами – остановка уже одобренных поставок, промедление с выполнением контрактов и ни одного нового пакета помощи с января.

Салливан подробно разбирает аргументы администрации. В частности, о "недостатке запасов" в США. И приходит к простому выводу – это банальная "отмазка". Ведь основной массив вооружений должен был поступить не со складов Пентагона, а по контрактам с американскими производителями – через программу USAI. То есть речь не о том, что в США чего-то не хватает, а о том, что кто-то умышленно давит на паузу.



Производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в штате Пенсильвания, США / Фото AP

Он напоминает, что в финальные недели своего президентства Джо Байден утвердил последний пакет на 1,25 миллиарда долларов и поручил Пентагону заключить контракты на все доступные средства. Благодаря этому помощь должна была поступать до 2028 года. Но теперь ее поток остановился – и не из-за нехватки денег, а из-за нехватки политической воли.

Салливан ставит жесткий диагноз: "Это не попытка завершить войну – это сворачивание поддержки Украины. И Путин это видит". Россия снова атакует ракетами и дронами именно потому, что хочет протестировать американскую реакцию. И пока ее нет – Кремль только убеждается в том, что время работает на него.

Трамп пытается подать выбор как "мир или бесконечная война". Но на самом деле выбор между фальшивым миром – и настоящими переговорами, которые возможны только тогда, когда Украина сильная,

– пишет Салливан.

Вместо этого то, что сейчас происходит, не выглядит движением к миру, а скорее подготовкой к диктату. Где одна сторона намеренно обескровливается, а другая чувствует, что может начинать открыто диктовать свои условия. В конце концов, это не будет "справедливый компромисс", а капитуляция под давлением.

Более того, нынешняя линия поведения вредит не только Украине. Она деморализует союзников США, подогревает аппетиты Москвы и Пекина и ставит под сомнение любые гарантии безопасности, которые Америка еще может предлагать в мире.

На фоне этого Салливан очерчивает простой перечень шагов, которые Вашингтон может сделать уже сейчас, которые при этом не требуют дополнительного голосования в Конгрессе:

разморозить уже одобренные поставки;

позволить европейцам покупать американское оружие для Украины;

поддержать конфискацию замороженных российских активов;

активизировать давление на энергетический сектор России.

Все эти шаги не только усилили бы позиции Украины на переговорах, но и укрепили бы саму американскую систему сдерживания агрессоров. В противном случае Трамп получит не мир, а еще одну длительную войну, только на этот раз с гораздо худшими условиями для Запада.

Даже лояльные СМИ атакуют Трампа и просят не утешать Путина

Решение Пентагона остановить поставки вооружения Украине открыло второй фронт – политический. И что показательно, на нем администрацию Трампа атакуют не только демократы, а также те, кто традиционно эту администрацию защищает. Медиа, которые годами были союзниками Трампа, на этот раз не прошли мимо и громко раскритиковали Трампа и Пентагон.

Fox News цитирует экспертов по безопасности, которые предупреждают: пауза не просто ослабляет оборону Украины, а также укрепляет представление Путина, что Запад устал и уже готов смириться с поражением Киева. В конце концов, это не о сдерживании. Это о поощрении агрессора.

Ослабляя украинскую оборону и создавая впечатление, что Америка устала от поддержки, это решение, скорее всего, только укрепит убеждение Путина, что он имеет преимущество,

– считает Джон Гарди, заместитель директора Программы по России в Foundation for Defense of Democracies.



Разрушенная россиянами многоэтажка в Киеве / Фото Соломенская РГА

В том же тоне звучит и редакторская статья New York Post – одного из самых влиятельных консервативных изданий США, принадлежащего Руперту Мердоку – медиамагнату, чья империя годами формировала риторику американских правых. Если кто-то и может считаться "своим" для Трампа, то именно они. Но даже такие сторонники президента США на этот раз не удержались и выдали материал под заголовком: "Трамп должен отменить это опасное замораживание помощи Украине".

Редакция Post прямо пишет, что это не "временная пауза", а большая стратегическая ошибка, их логика лишена эмоций, но имеет жесткий геополитический расчет: "Падение Украины – это удар по Тайваню". Сдача Киева станет сигналом Пекину и всему миру, что США нельзя остановить из-за страха или сиюминутной выгоды.

Это не выбор между Украиной и Тайванем. Это выбор между силой и слабостью. Если Киев падет, Вашингтон будет выглядеть как ненадежный союзник, которого легко запугать или заставить отступить.

Post также прямо указывает на архитектора этой паузы – Элбриджа Колби, который еще со времен первой каденции Трампа убеждает его, что главная угроза – не Россия, а Китай. И с очевидным сарказмом издание добавляет, что "похоже, Путин должен поблагодарить антикитайских ястребов в администрации США за такой подарок".

Пока в Вашингтоне считают запасы, Москва действует. В июне более 5 300 дронов было запущено россиянами по украинским городам. Больше всего с начала войны. У северной границы накоплено 50 тысяч российских военных. Путин не останавливается, потому что просто не видит того, кто способен или готов его остановить.

Вооружать Украину – это в лучших интересах Америки. Команда Трампа должна это признать – и как можно быстрее,

– резюмирует New York Post.

Когда даже близкие медиа просят тебя не утешать Путина – стоит задуматься, точно ли ты все делаешь правильно.