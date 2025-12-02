Какие санкции планирует ЕС против Беларуси?

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Она отметила, что ситуация на границе с Беларусью становится все хуже, ведь случаи проникновения воздушных шаров с контрабандой с ее территории в Литву растут.

Такая гибридная атака со стороны режима Лукашенко является абсолютно недопустимой. Литва и в дальнейшем имеет нашу полную солидарность,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Поэтому, по ее словам, Евросоюз готовит дополнительные меры против Беларуси в рамках своего санкционного режима.

Какие дипломатические шаги ЕС?

Вместе с тем внешнеполитическая служба ЕС в понедельник, 1 декабря, вызвала представителя Беларуси в Брюсселе. Минск призвали прекратить атаки на страны блока, а также освободить европейских перевозчиков, которые были задержаны белорусской стороной, пишет LRT.

Европейская служба внешних действий призвала прекратить гибридные атаки против государств ЕС и немедленно принять меры для надлежащего контроля своей территории и воздушного пространства, а также немедленно освободить незаконно задержанных на белорусской стороне перевозчиков ЕС и их имущество,

– заявила представитель МИД Литвы Кристина Беликова.

Пресс-секретарь ведомства отметила, что Литва готова принять все необходимые меры, чтобы защитить интересы своих граждан и компаний.

Стоит знать! С октября воздушные шары с контрабандой постоянно залетают с белорусской стороны на территорию Литвы. Поэтому она вынуждена была закрыть границу с Беларусью, а та в ответ не отпускает на территорию Литвы грузовики, которые имеют белорусскую регистрацию.

Что известно о воздушных шарах в Литве?