Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что известно о временном закрытии аэропорта в Вильнюсе?

Сначала было объявлено, что Вильнюсский аэропорт будет закрыт с 21:42 26 октября до 01:40 27 октября. Позже время закрытия перенесли до 03:40 по местному времени.

Сегодня в 21:42 временно остановлено движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за полетов воздушного шара (шаров) в направлении аэропорта Вильнюса. Ограничение воздушного пространства введено до 01:40,

– написали представители аэропорта.

Часть рейсов, которая должна была прибыть в Вильнюс, перенаправили в Каунас и Ригу. Согласно расписанию прибытия, из-за закрытия аэропорта были перенаправлены, отправлены или отменены по меньшей мере 15 рейсов.

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) сообщила, что в ответ на запуск воздушных шаров временно закрывает пункты пропуска на границе с Беларусью.

"Около 22:10 из-за воздушных шаров, которые залетели из Беларуси в Литву, приостановлен пропуск транспортных средств и людей через контрольные пункты Медининкай и Шальчининкай", – говорилось в сообщении VSAT.

Из-за повторения инцидентов премьер-министр Инга Ругинене созывает на понедельник заседание Национальной комиссии по безопасности. Она отметила, что во время встречи будут обсуждаться долгосрочные шаги для преодоления кризиса и не исключила возможности принять решение о закрытии пунктов Медининкай и Шальчининкай на длительный период.

В президентской администрации в свою очередь заявили, что для стабилизации ситуации могут рассмотреть также ограничение транзита в Калининград и полное закрытие границы с Беларусью.

Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал в эфире 24 Канала, что по состоянию на сейчас угрозы наступления из Беларуси на Украину или страны Европы нет. В то же время сейчас главная функция Беларуси для россиян – создавать напряжение с Польшей и странами Балтии.

Когда Литва приостанавливала работу аэропорта в Вильнюсе раньше?