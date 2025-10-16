Однако украинский лидер указал, что Киев предупредит своих партнеров об угрозе для них с территории Беларуси. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, к каким действиям может прибегнуть Владимир Путин и какова роль в этом Александра Лукашенко, а также назвали страны в зоне риска.

Зачем Путину территория Беларуси?

Офицер ВСУ политолог Андрей Ткачук отметил, что фактически Беларусь согласуется с позицией, что она является сырьевым придатком России – еще одной большой областью, которой сегодня руководит Москва. Александр Лукашенко продался за российские деньги. Поэтому сегодня Беларусь зависимая страна от России.

Что они могут делать? Это продолжать дальше гибридную войну против Европы,

– подчеркнул Ткачук.

Он напомнил, что еще на Ялтинской конференции заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса отметил: хотят европейцы признавать это или нет, но война в Европе уже идет. Да, это гибридная война, но она продолжается и Россия ее ведет против стран ЕС и НАТО.

Россияне могут использовать белорусскую территорию. Они уже это тренировали на своих учениях "Запад-2025". Также Россия уже использовала территорию Беларуси для того, чтобы запускать беспилотники по Польше. Соответственно, для провокации и с другими странами, с которыми граничит Беларусь, российское войско может использовать эту территорию, а также инфраструктуру и ресурсы белорусов.

О новых планах Кремля: смотрите видео

К каким новым действиям со стороны Беларуси способны оккупанты?

Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что Россия будет провоцировать и пытаться распространить панику. Скорее всего, это будет касаться не Украины, а наших партнеров, потому что сейчас российская агрессия и эскалация разрастаются вширь.

Мне неизвестна разведывательная информация, которой владеет руководитель СВР Олег Иващенко и о чем он именно докладывал президенту Владимиру Зеленскому, поэтому не буду пытаться как-то угадать или спекулировать на этой теме, потому что она довольно чувствительна для украинского общества,

– отметил военный обозреватель.

Украинская Служба внешней разведки совместно с ГУР, СБУ и другими спецслужбами владеют ситуацией в Беларуси. Также я думаю, что Украина в хороших контактах с белорусской оппозицией, которая имеет свои связи с теми, кто остался в Беларуси. Кроме этого, у нас есть много добровольцев, которые так же прекрасно понимают обстоятельства и создавшуюся там атмосферу.

Украине точно не стоит разгонять панику,

– добавил Пехньо.

Относительно западных партнеров прежде всего учитываем то, что сейчас Россия использует воздушное пространство Беларуси, чтобы дроны могли долетать до Литвы, Латвии, Эстонии. И это угроза. То есть это не только о сухопутных лагерях, о создании ударных группировок, но и об использовании воздушного пространства.

Обратите внимание! Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко сказал: пока разведка не фиксирует признаков, что белорусские войска способны начать наступательные действия. Армия этой страны не демонстрирует готовности к вторжению, но полностью исключать риск нельзя.

Военный обозреватель убежден, что логикой России сейчас будет расширение эскалации в отношении стран Запада и ее соседей. Ведь эскалация – залог существования путинского режима в России. Он может существовать только в условиях эскалации, поэтому Владимиру Путину нужна постоянная война. Нужно все время поддерживать этот ритм, темп и настроение войны.

В случае с Украиной, по его мнению, Россия в вертикальном движении дошла до потолка своих эскалационных возможностей. Россияне использовали все, дальше только ядерное оружие, которое, вполне очевидно, они применять не собираются. То есть россияне на потолке своих эскалационных возможностей, но Кремлю нужна эскалация, атмосфера давления и влияния на общество.

Если ты достиг вершины и не можешь идти по вертикали, нужно идти по горизонтали. Это четко видно по странам Европы, как они ее расширяют. Сейчас россияне придерживаются границы, где не переступают за пятую статью НАТО. Они испытывают, провоцируют, доходят до максимально запрещенных границ и позиций, но не переступают за статью пятую,

– сказал Пехньо.

Россия может использовать белорусскую территорию для того, чтобы, например, попытаться сформировать какие-то группировки зеленых человечков, которые будут на границе с Польшей, или создать очередной мигрантский кризис в Польше, или попробовать поиграть на нервах Сувалкского коридора. То есть все то, что НАТО не будет замечать.

О потенциальных решениях и действиях россиян: смотрите видео

Какие страны должны готовиться к провокациям России?

По мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора, военного эксперта Романа Свитана, россияне могут полезть куда угодно, в частности через Беларусь, и Александра Лукашенко склонить к таким действиям, прежде всего под задачу провокаций. Но Украина к провокациям всегда готова, а вот для стран Балтии или Польши могут быть проблемы.

Россияне вряд ли начнут наземные или воздушные боевые операции со стороны Беларуси. Ведь тогда белорусская экономика выключится как свет в бане,

– убежден Свитан.

По его словам, в целом наши беспилотники смогут за неделю прошерстить всю Беларусь вдоль и поперек. Там не останется ничего, что могло бы двигаться в военной теме.

Поэтому глобальных стратегических проблем со стороны Беларуси, исходя из нашей возможности противодействия, сейчас вряд ли можно ожидать. А провокации однозначно будут. Россияне сейчас готовы на провокации, поскольку их действия по польской, датской, бельгийской, немецкой, румынской, эстонской территорий не имели никакого эффекта. Поэтому следующий этап провокаций – россияне могут усилить давление с белорусской территории. Тем более сейчас Путину надо присадить Лукашенко, потому что он стал слишком "дружественным".

Если наша разведка сообщает, то ей точно можно верить. Украина готова к возможным провокациям, но также к ним должны быть готовы страны НАТО, особенно Польша Эстония, Литва и Латвия.

О вероятности боевых действий со стороны Беларуси: смотрите видео

Ситуация в Беларуси: есть ли угроза для Украины?