О таком проинформировали в Минобороны Беларуси, передает 24 Канал.

Какова причина усиления активности белорусской армии?

Солдаты проводят мероприятия по подготовке к боевой готовности во многих воинских частях. Это происходит в рамках масштабной проверки боеготовности по распоряжению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

В Минобороны Беларуси отметили, что целью этих действий является оценка способности белорусской армии оперативно реагировать на возможные вызовы и эффективно выполнять поставленные задачи.

В проверке принимают участие подразделения, которые осуществляют практические действия по переводу в боевой режим, перемещения техники и личного состава в определенные районы.

Обратите внимание! Согласно официальным заявлениям, мероприятия проходят в рамках плановой подготовки, однако такие действия могут свидетельствовать о стремлении военно-политического руководства Беларуси продемонстрировать готовность к быстрому развертыванию сил в случае необходимости.

Проверку организовали под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь, который координирует все действия привлеченных подразделений.

Какую роль играет Лукашенко в войне России против Украины?