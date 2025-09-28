Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство.

Какое заявление о войне выдал президент Беларуси?

По словам Александра Лукашенко, в случае сбития российских самолетов силами НАТО Москва и Минск будут "воевать на все деньги".

Вы знаете, болтать можно в публичном пространстве. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они будут сбивать и как,

– говорит самопровозглашенный президент.

Он вспомнил о Беловежской пуще, которая расположена на границе с Польшей. По словам Лукашенко, если собьют военный вертолет или вертолет президента, то "ответка же пролетит мгновенно".

Белорусский политик призвал страны НАТО "попробовать" сбить российский самолет.

"Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать на все деньги", – сказал Лукашенко.

Последние заявления Лукашенко: что известно?