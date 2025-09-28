Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство.
Смотрите также "Все будет нормально": Лукашенко заявил, что "Орешник" уже направляется в Беларусь
Какое заявление о войне выдал президент Беларуси?
По словам Александра Лукашенко, в случае сбития российских самолетов силами НАТО Москва и Минск будут "воевать на все деньги".
Вы знаете, болтать можно в публичном пространстве. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они будут сбивать и как,
– говорит самопровозглашенный президент.
Он вспомнил о Беловежской пуще, которая расположена на границе с Польшей. По словам Лукашенко, если собьют военный вертолет или вертолет президента, то "ответка же пролетит мгновенно".
Белорусский политик призвал страны НАТО "попробовать" сбить российский самолет.
"Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать на все деньги", – сказал Лукашенко.
Последние заявления Лукашенко: что известно?
Самопровозглашенный белорусский президент 25 сентября заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже якобы направляется в Беларусь. Он намекнул на "весточки" от американцев, которые планирует передать Путину.
В свою очередь, в эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний предположил, что, вероятно, "Орешник", что будет находиться в Беларуси, не будет иметь ядерное вооружение.
Также, по его мнению, россияне никогда не допустят, чтобы межконтинентальная ракета "Орешник", расположенная в Беларуси, оказалась под управлением Александра Лукашенко.